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Из храма в Индии пропало более 260 кг золота
Более 260 кг золота пропало из храма в штате Керала на юге Индии, говорится в новых данных описи хранящихся там драгоценностей, которые в субботу приводит газета Times of India, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Проверку проводил бывший председатель счетной палаты Винод Рай по решению Верховного суда Индии. По его словам, "золотой запас" храма Падманабхасвами в городе Тируванантапурам сократился с 893 до 627 кг.

Решение провести проверку было принято после того, как в минувшем году консультант этой юридической инстанции Гопал Субраманиам представил 575-страничный доклад с подробным описанием различных нарушений, допущенных управляющими храмом. Среди них тогда называлась кража по меньшей мере 17 кг золота.

Хозяйством храма заведуют потомки правителей княжества Траванкор, которое славилось своим богатством. Они, по данным консультанта, намеренно скрывали данные о количестве золота и серебра, которые приносят в Падманабхасвами верующие в качестве подношений.

Храм Падманабхасвами, построенный в XVI веке, посвящен одному из воплощений верховного индуистского бога Вишну. В XIX веке его тайники были опечатаны, и их никто не открывал вплоть до 2011 года. В них были обнаружены слитки золота, драгоценные камни, старинные монеты и другие ценные предметы, в том числе золотая статуя Вишну. Их общая стоимость оценивается в $22 млрд.

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