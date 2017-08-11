Из хрущевки в монолит
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Раушан Шулембаева, Алматы
Жильцы в предвкушении скорого переезда упаковывают чемоданы и разбирают мебель, готовясь к новоселью в новых девятиэтажках. Вот уже более полувека двухкомнатная квартира в одной из этих каркасно-камышитовых хрущевок принадлежит семье Ларисы Лутцевой. Первой хозяйкой, получившей ордер на квартиру еще в советские годы, была ее бабушка. Затем по наследству недвижимость перешла матери Ларисы Сергеевны. Теперь хозяйкой является она, поэтому новая двухкомнатная квартира в новом современном доме, положенная взамен сносимой, уже оформлена на нее.