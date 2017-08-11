​Из хрущевки в монолит

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Раушан Шулембаева, Алматы

Жильцы в предвкушении скорого переезда упаковывают чемоданы и разбирают мебель, готовясь к новоселью в новых девятиэтажках. Вот уже более полувека двухкомнатная квартира в одной из этих каркасно-камышитовых хрущевок принадлежит семье Ларисы Лутцевой. Первой хозяйкой, получившей ордер на квартиру еще в советские годы, была ее бабушка. Затем по наследству недвижимость перешла матери Ларисы Сергеевны. Теперь хозяйкой является она, поэтому новая двухкомнатная квартира в новом современном доме, положенная взамен сносимой, уже оформлена на нее.

– Конечно, я счастлива, что наша семья переезжает в новый дом! Какие могут быть разговоры! – радостно ответила она на вопрос, все ли члены семьи рады и готовы к переезду. – Тем более что наш новый дом расположен недалеко, по проспекту Райымбека, только на другой стороне от улицы Розыбакиева.

Новая квартира, рассказала она, светлая, просторная, с большим балконом и хорошей чистовой отделкой. А еще она на 10 кв. м больше старой квартиры, изначально построенной без балкона! Семья соседки Олеси Беловой тоже с нетерпением ждет переезда.

– 2017-й год для нас стал особенным, мы переезжаем в прекрасное новое жилье, откуда наша дочь пойдет в первый класс, – рассказывает Олеся Владимировна. – Нам с мужем квартира очень понравилась, здесь ванная комната и туалет отдельные, просторный балкон, который хотим превратить в игровую для детей. Новое жилье, конечно, не идет ни в какое сравнение с тес­ной хрущевкой.

Семья Олеси Беловой купила «двушку» в хрущевке 12 лет назад. Они рады, что не послушали тогда советов, что дом «не стоит того, он старый», и все-таки купили.

– Зато сейчас мы улучшили жилищные условия без каких-либо вложений, – добавила хозяйка квартиры.

Жильцы благодарны Правительству и Главе государства за программу «Нұрлы жер», призванную улучшить жилищные условия миллионов казахстанцев. Правда, фотографироваться для нашей газеты не захотели, объясняя, что боятся «сглазить» радость переезда.

– Вот когда в новую квартиру первой впущу нашу пушистую кошечку, как положено по традиции, тогда и буду позировать перед фотоаппаратом! – сказал один из жильцов.

Семьи из «райымбекских» домов вошли в число 10 тыс. алматинских семей, которые улучшат свои жилищные условия благодаря программе по сносу ветхого жилья на 2017–2024 годы. Об этом говорилось на городском выездном совещании по реализации программы, в рамках которой планируется реновациировать 1 034 ветхих жилых строений. Аким города в своем выступлении сделал акцент на поручении Главы государства строить не только в рамках программы «Нұрлы жер», но и за счет привлечения внебюджетных средств. Поэтому город намерен продолжать работать в этом направлении. Как сообщили, для жителей дополнительно введут более 30 тыс. квартир по доступным ценам. Новые дома обеспечат новыми объектами социального назначения, а это новые школы, детские сады, поликлиники. Для этого в ближайшие 7 лет в экономику Алматы привлекут 400 млрд тенге инвестиций и создадут более 70 тыс. новых рабочих мест.

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