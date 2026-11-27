В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

Скриншот с видео Генпрокуратуры/Gemini

Из Испании экстрадировали иностранца для привлечения к уголовной ответственности за организацию разбойного нападения, совершенного 10 лет назад в Астане.

Подозреваемый и двое его соучастников в масках проникли в чужой дом. Они нанесли потерпевшему ножевое ранение, после чего забрали деньги, ювелирные украшения и гаджеты.

Один из фигурантов был задержан по горячим следам и впоследствии осужден к 11 годам лишения свободы. Остальные скрылись, были объявлены в международный розыск.

В последующем одного из разыскиваемых удалось задержать в Мадриде, откуда по запросу Генеральной прокуратуры он экстрадирован в Казахстан. В настоящее время фигуранта водворили в следственный изолятор.

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.