​Из истории этногенеза

Карта размещена на сайте Ассамблеи народа Казахстана, в ней представлены 43 этнические группы. На конец текущего года на основе архивных документов и статистических источников в нее добавлены материалы по трем этническим группам (гагаузы, арабы, караимы). Показана история появления каждого этноса на территории нашей страны, его традиции, культура, язык.

Ученые подчеркнули необходимость применять научные изыс­кания историков в дальнейшей работе над этим проектом. По мнению заведующей отделом древней и средневековой истории Казах­стана и сопредельных стран Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Факии Шамшиденовой, молодежь, не расстающуюся с гаджетами, популяризация интерактивной карты может отвлечь от компьютерных игр.

– Подрастающее поколение найдет в ней не мифические войны, не вымышленных, а настоящих героев, отстоявших землю предков, оставивших свой след в истории. Карта несет полезную информацию для тех, кто интересуется историей Казахстана. Не оставит равнодушными и зарубежных специалистов, – отметила ученый.

Говоря о роли Главы государства в укреплении мира и сог­ласия в Казахстане, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов проанализировал труды и книги Президента, где Нурсултан Назарбаев делится размышлениями, касающимися вопросов идейной консолидации общества, затрагивает проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений.

– Руководство страны с самого начала нашей независимости проводит целенаправленную и последовательную политику формирования уважительного отношения представителей всех этносов друг к другу. В стране сбалансированная языковая политика. При этом наш Президент не перестает повторять, что межнациональный мир – это результат повседневной политики и практики государства и всех нас, – отметил Зиябек Кабульдинов.

По словам профессора, книга Главы государства «В потоке истории» имела огромное значение в плане деколонизации об­щественного сознания, пересмотра многих страниц исторического прошлого. Значительная часть цитат и мыслей Президента напрямую связана с призывами консолидироваться во имя строительства независимого Казахстана, не делясь на национальности. Глава государства предлагает свою авторскую версию оценки исторических событий, которые имели место на территории страны с древнейших времен до современности. Затрагивая разные вопросы национальной истории, Нурсултан Назарбаев не мог обойти вопрос о существовании традиции консолидации степняков: «Все казахи – птенцы одного гнезда, ветви одного дерева, одного корня. Вот откуда сознание единства народа, которое по европейским канонам должно было бы отсутствовать у разрозненных кочевников, разделенных на три основные части – жузы, к тому же отстоя­щих друг от друга на больших расстояниях. И это единство воспринималось именно через родословную».

Председатель ОО «Алматинское областное чечено-ингушское этнокультурное объединение «Вайнах» Адам Бойсаев отметил, что представители его этноса живут практически во всех областях страны. Как и все другие диаспоры, они имеют возмож­ности для сохранения свое­го языка, культуры, традиций.

– Интерактивная карта – очень удобный справочник, где объективно, кратко и достоверно на трех языках подана информация о каждом этносе, проживающем в Казахстане. На этой земле растет четвертое поколение чеченцев и ингушей, каждый из них знает, что Казахстан для них вторая родина, – сказал Адам Бойсаев.

Карта будет доступна в виде Web-приложения на персональном компьютере либо мобильном устройстве.