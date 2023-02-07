Из каких стран прибывает в Казахстан больше всего кандасов

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 108,5 тыс. этнических казахов.

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По состоянию на 1 февраля 2023 года, на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 539 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 108,5 тыс. этнических казахов. Такие данные озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как сообщили в министерстве, более половины кандасов (50%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3% – из КНР, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

По состоянию на 1 февраля текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 8,2% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1% имеют высшее образование, 40,9% - среднее специальное образование, 35,2% - общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.