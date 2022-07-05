"Из калитки – сразу на дорогу": скандал разгорелся вокруг строительства трассы в Актюбинской области

Скандал разгорелся вокруг строительства международной трассы Актобе – Атырау – Астрахань. По проекту один из участков проходит через село Бестамак. Местные жители возмущены и требуют пересмотреть проект. Сельчане уверены: оживленная трасса представляет реальную угрозу для их жизни и здоровья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Новость о том, что прямо перед их домами будет проходить оживленная магистраль, подняла бурную волну негодования среди жителей Бестамака. Люди в один голос утверждают: внутри посёлка международной трассе не место. Дорога поделит село на две части, причем в одной половине окажутся все важные объекты, говорится в сюжете телеканала.

«У нас школа, садик, больница, всё находится в центре поселка. Мы остаемся на одной стороне, вот Есет батыра и Железнодорожная улица. И эта часть. В течение пяти минут здесь проходит как минимум 10 фур, ладно, сейчас дорога делается, но поток машин не сокращается, он будет увеличиваться», – говорит Айсауле Сулейменова, жительница села Бестамак.

«Вышли из калитки и, представляете, сразу на дороге очутятся! Это ребёнок, вдруг выбежал, калитку открыл, не усмотрели за ним, и что будет?! Здесь будет и смертность, и аварии, и всё, что хочешь! Мы против того, чтобы нам делали «четырёхрядку»! Либо пусть делают объездную, либо сужение дороги», – отмечает другая сельчанка Наталья Некрасова.

Не радует людей и перспектива дышать выхлопными газами.

Проект международной трассы Актобе – Атырау – Астрахань разработан еще пять лет назад. В Актюбинском филиале «Казавтожола» взяли обязательства по строительству 100 километров трассы от областного центра до города Кандыагаша.

Через село Бестамак должно пройти три километра новой дороги. Причем чиновники уверяют, общественные слушания провели сразу. Тогда многие сельчане были не против. Теперь же, когда строительство ведётся полным ходом, изменить практически ничего нельзя. Разве что временно оставить спорный участок дороги и продолжить строительство дальше.

«Если такой проблемный вопрос возникает, мы учтём требования населения. Мы замораживать не будем, до Бестамака сделаем дорогу и дальше будем продолжать. В этом году мы обязались людям. Между Кандыагашом и Актобе сами знаете, в каком состоянии дорога. Поэтому мы хотим по двум полосам по одной стороне дать движение до конца года. На одном и на втором участке», – поясняет директор Актюбинского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Марат Махамбетов.

Представители Казавтожола заверили, бестамакцам не о чем беспокоится. В селе предусмотрено шумоизоляционное ограждение и три светофора. Но местные жители не согласны даже при таких условиях. Вчера прошли дополнительные слушания. Если стороны не придут к согласию, то часть проекта придется всё же переделывать. Но это займет слишком много времени.