Из Караганды запустили автобусные маршруты в Томск и Новокузнецк
Общество
Раз в неделю с карагандинского автовокзала теперь отправляются междугородние автобусы сообщением Караганда – Новокузнецк и дополнительный Караганда – Томск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.
В оба маршрута включена остановка в Новосибирске.
Автобусы отъезжают в 18:30 каждое воскресенье. Билет до Томска обойдется в 14 050 тенге, время в пути составит 25 часов. До Новокузнецка можно добраться за 27 часов и 16 450 тенге.
Билеты продаются заранее, они доступны за 30 дней до отправления. Приобрести их можно в кассах автовокзала.
Кроме того, в расписание включены дополнительные автобусы Караганда – Шымкент (время отправления – 19:00) и Караганда – Балхаш (время отправления – 17:30).