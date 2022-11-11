Фото: пресс-служба МИИР РК
Международное сотрудничество , Транспорт

Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев встретился с делегацией Исламской Республики Пакистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Делегацию представлял федеральный министр по инвестициям Чаудри Салик Хуссейн и министр энергетики Мусадик Масуд Малик.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере развития инфраструктуры, мультимодальных перевозок, железнодорожного сообщения, международных автомобильных транспортных коридоров, воздушного сообщения и оборонно-промышленного комплекса.

«Авиакомпания SCAT планирует открыть регулярные рейсы по направлениям Алматы – Карачи и Алматы – Лахор и подала заявку на выполнение рейсов в адрес авиационных властей Пакистана», – отметил глава МИИР.

Также казахстанская сторона отметила заинтересованность отечественных компаний в увеличении поставок химических видов продукции в Пакистан.  

В свою очередь пакистанская сторона проинформировала о возможностях использования портов Пакистана, а именно морского порта Карачи на побережье Аравийского моря и сухого порта Лахор, которые связаны автомобильными и железными дорогами с крупными городами Пешавар, Исламабад и так далее.

Стороны договорились рассмотреть дальнейшее сотрудничество в рамках Второго заседания казахстанско-пакистанской совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере транспорта.

По итогам встречи стороны подчеркнули наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества между странами и договорились подтвердить договоренности по дипломатическим каналам.

 

 

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