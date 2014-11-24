Из Казани – с победой Статьи 705 Бектур КАДЫРОВ

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция победительницы Международного песенного конкурса Turkvizyon 2014 Жанар Дугаловой и организаторов этого соревнования вокалистов.



Конкурс тюркской песни стал альтернативой «Евровидению» для многих стран, не входящих в границы Старого Света. Его финал проходил в Казани – культурной столице тюркского мира 2014 года. Всего в Turkvizyon приняли участие 24 страны, и интерес к нему был колоссален – около 30 миллионов телезрителей. На заключительное состязание в Казань «пробились» только 15 счастливчиков – исполнители из Татарстана, Турции, Башкортостана, Узбекистана, России, Кыргызстана, Македонии, Ирана, Крыма, Боснии, Болгарии, Якутии, Азербайджана и Туркменистана. И лучшей стала наша певица!



Конкурс состоялся незадолго до Дня Первого Президента Республики Казахстан, поэтому Жанар свою победу посвятила Главе государства. При этом ее триумф был безоговорочным. Как сообщил начальник управления культуры Астаны Болат Мажагулов, входивший в состав жюри, Дугалова набрала 225 баллов из 240 возможных. Для сравнения: занявший второе место с песней «Алтарь Чаба» Айдар Сулейман из Татарстана «накопил» всего 201 балл, а Заман с песней Kubair из Башкортостана – 199.



Согласно конкурсным требованиям, в Turkvizyon участвуют ранее нигде не звучавшие песни, обязательно на одном из тюркских языков. Жанар написала музыку на слова Рината Зайытова, так появилась на свет песня «Ізін көрем» – «Вижу следы», то есть следы предков. Смысл песни в том, что мы, хотя и живем в современном мире, не должны забывать, что мы потомки великих людей, таких как Абай и Жамбыл. «Помнить, кто мы и откуда», – пояснила певица.



«Мы были настроены только на победу. Еще на репетициях стало понятно: мы в тройке лидеров», – поделилась продюсер Дугаловой певица и актриса Баян Есентаева. Отлично поработала вся команда из Казахстана, неоценимую помощь оказал домбрист Нуржан Тажикенов, сопровождавший все выступления Жанар на сцене. И песня «Ізін көрем» стала бесспорным украшением конкурса. В ней было все: современные ритмы, этнические мотивы в мелодии и костюмах, а главное, это особенно заметно по видеокадрам, высокий эмоциональный подъем.



Жанар Дугалова в завершение пресс-конференции спела a capella для журналистов и просто болельщиков, которые смогли убедиться сами в справедливости решения жюри Turkvizyon 2014.



