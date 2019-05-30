Юбиляр, несмотря на то что его жизненный путь закончился 55 лет назад, зримо присутствовал среди собравшихся, приветливо улыбаясь с большого экрана. Яркие вехи биографии выдающегося ученого помогли оживить и фотографии, ставшие документальным свидетельством как дос­тижений Каныша Сатпае­ва, так и истории страны. Возможность увидеть в столице эти снимки, а также награды ученого и другие экспонаты предоставил Мемориальный музей академика из Алматы, ставший одним из организаторов торжества.

Об уникальной личности ученого, прославившегося своими открытиями далеко за пределами Казахстана, говорили руководитель представительства Россотрудничества в РК Константин Воробьев, секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев, советник-посланник Посольства РФ в РК Александр Мусиенко, директор Института истории государства Буркитбай Аяган, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, культуролог Базарбай Алтаев, директор Мемориального музея Каныша Сатпаева Бахытжамал Айтмухамбетова и другие.

Сюрпризом для собравшихся стала встреча со специалистом по экспозиционной и выставочной деятельности Томского политехнического университета Вадимом Лобановым, рассказавшим, как чтут память казахстанского ученого в его alma mater. Состоялся телемост между Мемориальным музеем академика Каныша Сатпаева и Музеем истории ТПУ, во время которого казахстанцы и россияне смогли узнать много интересного о знаменитом выпускнике Томского политеха 1926 года.

Вызвал интерес и документальный фильм, повествующий о разносторонней деятельности великого сына казахского народа – академика, геолога, общест­венного деятеля, одного из основателей советской металлогенической науки. Как свидетельствуют ученые, предельно точные исследования основоположника казахстанской школы геологии до сих пор не утратили актуальности. По картам Каныша Сатпаева продолжают добывать минералы.

Благодаря его подвижнической деятельности Академия наук Казахстана стала одной из самых уважаемых в дальнем и ближнем зарубежье. Ученый доказал, что запасы Жезказганского медного месторождения гораздо больше, чем думали раньше. И это открытие он считал одним из самых главных в жизни.

Внес Каныш Имантаевич заметный вклад и в культуру. Он хорошо пел и играл на домбре. Благодаря ему 25 казахских народных песен пополнили в 20-е годы прошлого века собрание этнографа Александра Затаевича. Любимые песни ученого в исполнении Серика Оспанова и стали музыкальным посвящением юбиляру.