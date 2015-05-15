Из космоса будет видна надпись из живых сосен "70 лет Победы" в Омской области
Омичи высадят 35 тысяч сосен на площади 6,5 гектара в Любинском районе в виде геоглифа "70 лет Победы", который через 10 лет будет виден из самолетов и с орбиты Земли; акция состоится 16 мая, в День леса, сообщили в главном управлении лесного хозяйства Омской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Сибинфо".
"Омский геоглиф станет самым крупным из числа уже существующих древесных геоглифов, созданных в России преимущественно в советский период. Надпись будет видна из иллюминаторов самолетов, взлетающих из омского аэропорта, а через 10–15 лет, когда сосны вырастут, геоглиф "70 лет Победы" примет окончательный вид. Именно тогда надпись будет видна даже космонавтам с орбиты Земли", – рассказали в управлении.
16 мая на площади 6,5 гектара будет высажено 35 тысяч штук сеянцев сосны обыкновенной. Размер каждой буквы составит 100*75 метров. Участие в акции примут более 300 человек: члены регионального правительства, государственные и муниципальные служащие, активисты общественных организаций, сотрудники омских предприятий, жители Любинского района, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей.