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Из кружка – в профессионалы
Юлия Миленькая

Инициатива реализуется филармонией в рамках Послания Главы государства народу Казахстана, в котором акцентируется внимание на вопросах творческого потенциала под­растающего поколения. «Требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Проект Казахской государственной филармонии им. Жамбыла по организации творческого кружка позволит приобщить детей и подростков, имеющих способности к музыке, к хоровому искусству, познакомить их с особенностями хорового жанра. С подростками будут работать истинные профессионалы – специалисты Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова.

– В данный момент осуществляется набор детей для занятий в нашем кружке, – говорит художественный руководитель и главный дирижер капеллы заслуженный деятель РК Беймбет­ Демеуов. – Думаю, что такое благородное начинание подарит возможность многим способным казахстанским детям глубже познакомиться с хоровым искусством, развить вкус к качественной музыке, лучше ориентироваться в нашей культуре, расширить кругозор.

Одаренные дети, прошедшие специальную подготовку в кружке, получат возможность участвовать в концертах на большой сцене филармонии им. Жамбыла. По словам Беймбета­ Демеуова, даже если в будущем участники хорового кружка не станут профессиональными хоровыми исполнителями, солистами, полученные знания пригодятся и помогут сделать успешный выбор профессионального пути в будущем.

Более подробную информацию о наборе детей в хоровой кружок можно получить как в самой филармонии, так и на ее официальных страницах в социальных сетях.

Как известно, Государственная хоровая капелла является самым первым и признанным хоровым коллективом в Казахстане, который зародил профессиональную хоровую школу в нашей стране. Капелла, ставшая лауреатом всесоюзного конкурса, вошла в состав Казахской государственной филармонии им. Жамбыла в 1935 году. Сейчас в репертуар коллектива входят хоровые обработки народных песен и кюев, сочинения крупных форм – сюиты, поэмы, кантаты и оратории выдающихся произведений казахских и зарубежных классиков, произведения современных композиторов Казахстана. Благодаря высочайшему профессионализму коллектива капелла становится почетным гостем не только казахстанских, но и зарубежных концертных залов.

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