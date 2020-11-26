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Из кружка – в профессионалы
Юлия Миленькая
Инициатива реализуется филармонией в рамках Послания Главы государства народу Казахстана, в котором акцентируется внимание на вопросах творческого потенциала подрастающего поколения. «Требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства», – отметил Касым-Жомарт Токаев.