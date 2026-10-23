Из мастерской – на мировую витрину

Креативная индустрия
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Казахстанские мастера получили новые возможности для продвижения своих изделий на международном рынке благодаря запуску специализированного маркетплейса. Теперь представлять и продавать произведения отечест­венных ремесленников зарубежным покупателям можно будет, не выезжая за пределы страны.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Превратить национальное мас­терство в ресурс экономического роста – такую задачу ставит программа SHEBER, презентация которой состоялась вчера в Астане.

Проект реализован при поддерж­ке компании Pana Asia в рамках исполнения поручений Главы государства
Касым-Жомарта Токаева по развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию благоприятных условий для предпринимательства в регионах и сельской местности.

Выступая на презентации, заместитель руководителя Администрации Президента РК Асел Жанасова подчеркнула важность повышения общественного признания труда ремес­ленников и создания реальных экономичес­ких возможностей для развития их потенциала.

– В своем Послании Глава государства подчеркнул, что люди, добившиеся успеха честным и упорным трудом, всегда должны пользоваться уважением и признанием. Государство последовательно поддерживает человека труда, создает условия для развития его профессионального мастерства и собственного дела. Сегодняшнее мероприятие и запуск платформы SHEBER – еще одно практическое воплощение этой политики. В каждом регио­не Казахстана есть талантливые мастера, чьи изделия заслуживают широкого признания. Теперь наша задача – помочь им найти своего покупателя, обеспечить доступ к постоянным заказам и создать возможности для расширения производства, – отметила Асел Жанасова.

Председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев обозначил главный критерий успеха программы – реальные изменения в работе и доходах предпринимателей.

– Ценность проекта измеряется результатами, а не словами. Теперь наша цель – открыть мастерам путь к постоянным заказам, способствовать росту их доходов, помочь вывести продукцию на внутренний и внешний рынки. Уверен, вместе мы сможем сформировать в Казахстане конкурентоспособную, масштабную национальную индустрию изделий ручной работы, – сказал Канат Шарлапаев.

Для работы с мастерами «Атамекен» задействует сеть палат во всех регионах Казахстана. Основой станет в том числе опыт проекта «Одно село – один продукт», объединившего более 2 тыс. предпринимателей. SHEBER расширит эту работу, соединяя местную инициативу с торговой инфраструктурой национального масштаба.

О значении новой платформы рассказала директор художественной галереи ювелира Серика Рысбека Гульбаршин Казбалинова. По ее словам, соз­дание маркетплейса открывает новые перспективы для казахстанских мастеров, которым раньше приходилось участвовать в зарубежных выставках, чтобы познакомить международную аудиторию со своим творчеством.

– Я побывала более чем в 22 странах с изделиями Серика Рысбека. У него за плечами более 20 зарубежных выставок и множество республиканских экспозиций. В итоге мы создали собственную галерею, чтобы представлять его работы. А теперь появилась возможность показывать изделия прямо из нашей мастерской или галереи и продавать их за рубежом, не выезжая из Казахстана, – отметила Гульбаршин Казбалинова.

Ремесленники считают, что до сих пор возможности продвижения казахстанских мастеров оставались разрозненными, и единого пространства для презентации их работ международной аудитории не хватало. Новый маркетплейс позволит не только расширить географию продаж, но и сделать произведения казахстанских мастеров более дос­тупными для зарубежных покупателей.

#Астана #презентация #ремесло #программа SHEBER #Pana Asia

Популярное

Все
Будущее зависит от каждого из нас
Из мастерской – на мировую витрину
Спорт для всех
Дом, где рождается творчество
И согреют, и украсят
Обычный смартфон. Необыкновенная степь
Эпоха ИИ: тенденции и перспективы
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Завтра День работников лесного хозяйства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Все AI-фильмы в гости к нам!
Новые маршруты и совместные съемки: о чем договорились Каза…
Comic Con Astana побил рекорд
Более 200 школьников освоят традиционные казахские промыслы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]