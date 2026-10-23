Из мастерской – на мировую витрину

Превратить национальное мас­терство в ресурс экономического роста – такую задачу ставит программа SHEBER, презентация которой состоялась вчера в Астане.

Проект реализован при поддерж­ке компании Pana Asia в рамках исполнения поручений Главы государства

Касым-Жомарта Токаева по развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию благоприятных условий для предпринимательства в регионах и сельской местности.

Выступая на презентации, заместитель руководителя Администрации Президента РК Асел Жанасова подчеркнула важность повышения общественного признания труда ремес­ленников и создания реальных экономичес­ких возможностей для развития их потенциала.

– В своем Послании Глава государства подчеркнул, что люди, добившиеся успеха честным и упорным трудом, всегда должны пользоваться уважением и признанием. Государство последовательно поддерживает человека труда, создает условия для развития его профессионального мастерства и собственного дела. Сегодняшнее мероприятие и запуск платформы SHEBER – еще одно практическое воплощение этой политики. В каждом регио­не Казахстана есть талантливые мастера, чьи изделия заслуживают широкого признания. Теперь наша задача – помочь им найти своего покупателя, обеспечить доступ к постоянным заказам и создать возможности для расширения производства, – отметила Асел Жанасова.

Председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев обозначил главный критерий успеха программы – реальные изменения в работе и доходах предпринимателей.

– Ценность проекта измеряется результатами, а не словами. Теперь наша цель – открыть мастерам путь к постоянным заказам, способствовать росту их доходов, помочь вывести продукцию на внутренний и внешний рынки. Уверен, вместе мы сможем сформировать в Казахстане конкурентоспособную, масштабную национальную индустрию изделий ручной работы, – сказал Канат Шарлапаев.

Для работы с мастерами «Атамекен» задействует сеть палат во всех регионах Казахстана. Основой станет в том числе опыт проекта «Одно село – один продукт», объединившего более 2 тыс. предпринимателей. SHEBER расширит эту работу, соединяя местную инициативу с торговой инфраструктурой национального масштаба.

О значении новой платформы рассказала директор художественной галереи ювелира Серика Рысбека Гульбаршин Казбалинова. По ее словам, соз­дание маркетплейса открывает новые перспективы для казахстанских мастеров, которым раньше приходилось участвовать в зарубежных выставках, чтобы познакомить международную аудиторию со своим творчеством.

– Я побывала более чем в 22 странах с изделиями Серика Рысбека. У него за плечами более 20 зарубежных выставок и множество республиканских экспозиций. В итоге мы создали собственную галерею, чтобы представлять его работы. А теперь появилась возможность показывать изделия прямо из нашей мастерской или галереи и продавать их за рубежом, не выезжая из Казахстана, – отметила Гульбаршин Казбалинова.

Ремесленники считают, что до сих пор возможности продвижения казахстанских мастеров оставались разрозненными, и единого пространства для презентации их работ международной аудитории не хватало. Новый маркетплейс позволит не только расширить географию продаж, но и сделать произведения казахстанских мастеров более дос­тупными для зарубежных покупателей.