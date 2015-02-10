Из Мерва – в Мары Константин КЕШИН

Мары долгие века называли Мерв. Читатели исторических исследований и романов не раз встречались с этим древним городом – важной вехой на Великом шелковом пути. Теперь это административный центр Марыйского велаята, а в 2015 году он был избран культурной столицей тюркского мира.



Официальная церемония вступления в должность флагмана культуры тюркского мира проходила на городской площади перед дворцом Рухыет. Словно при непосредственном участии волшебной лампы Аладдина, на просторной площади возник красочный туркменский аул. Его юрты стали своеобразными выставочными залами, где можно было ознакомиться с традицион­ным искусством туркменских народных мастеров: национальными тканями и одеждой, неповторимыми шерстяными и войлочными коврами, звонкой пестрой керамикой, тончайшими ювелирными изделиями, мастерством кузнецов и оружейников, создателей народных музыкальных инструментов.



На площади прошло и впечатляющее литературно-музыкальное представление, повествующее о героической, богатой многими славными событиями истории Мерва-Мары. Его подготовили городские творческие коллективы.



Под сводами дворца Рухыет собрались депутаты меджлиса, представители Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА), руководители учреждений культуры разных государств, представители министерства культуры Туркменистана, общественных организаций, академических институтов и вузов, деятели культуры и искусства, молодежь, творческие делегации тюркского мира. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, упомянув об особом значении в истории цивилизации города, объявленного культурной столицей тюркского мира, подчеркнул, что богатейшая история турк­менского народа, созданные им за много прошедших веков духовные и культурные ценнос­ти – замечательное наследие. Оно действенно служит сближению и взаимному обогащению народов и культур.



Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что почетную эстафету в рамках проекта "Культурные столицы тюркского мира" принимает древний Мерв, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Современный Мары, овеянный ветрами большой истории, позволяет наглядно убедиться в несомненной ценности общемирового культурного наследия. Д. Касеи­нов выразил уверенность, что все мероприятии пройдут на высоком уровне и будут способст­вовать дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества.



Программу большого праздничного концерта составили народные мелодии и современные песни, оригинальные хореографические композиции и фольклорные мини-спектак­ли, отражавшие пронесенные через столетия и бережно сохраняемые обычаи и традиции тюркских народов. Зрители восторженно встречали танцевальную группу "Джанги" из Азербайджана, фольклорный ансамбль из турецкого Эскишехира, казахский музыкальный коллектив «Ак жайын». Великолепные хореографические миниатюры показали ансамб­ли Боснии и Герцеговины, Венгрии, Болгарии, Молдовы, Башкирии, Республики Тува, Македонии. Звучали алтайские, казахские, хакасские, татарские, тувинские, турецкие, якутские произведения. Запомнились и концертные номера хозяев праздника: чудесные туркменские мелодии, в частности зажигательное попурри из национальных напевов в исполнении ансамбля скрипачей "Мукам". Тепло встретили певицу Зулейку Какаеву, представлявшую страну на конкурсе "Тюрквидение-2014". А завершилось праздничное действо исполнением древнего туркменского танца "Кушдепди" и песни "Туркменистан".



Гости Мары посетили государственный историко-культурного заповедник "Древний Мерв", уникальные архитектурные памятники: мавзолей султана Санджара, мечеть Ходжи Юсуфа Хамедани, старинные крепости Эрккала и Гызгала. Увидели и знаменитых ахалтекинских скакунов, горделиво-степенных "кораблей пустыни" – верблюдов, прошлись по самому настоящему восточному базару, раскинувшемуся как раз вблизи древнего крепостного сооружения Гызгала. Не обошли вниманием участники праздника Марыйскую велаятскую библиотеку с многочисленными читальными залами и великолепной обсерваторией. Также деятели культуры и искусства, ученые и журналисты тюркских государств посетили музеи и достопримечательности туркменской столицы.



Состоявшиеся мероприятия показали, что проект "Культурные столицы тюркского мира" призван помогать глубокому изу­чению богатейшего наследия, укреплять гуманитарные связи, продолжать своевременный и актуальный диалог между народами и странами.