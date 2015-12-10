​Из Москвы с победой

В столице России завершился XIII Международный театральный фестиваль, организованный в рамках Международного славянского форума искусств «Золотой витязь» при поддержке Министерства культуры и МЧС РФ. Цель фестиваля – популяризация русской классической и национальной драматургии, лучших постановок, отвечающих девизу «За нравственные идеалы. За возвышение души человека». В отборочном туре приняли участие 120 театров, в финал были отобраны жюри 14 из них.

Награды мастерам в области театра, музыки, литературы, изобразительного искусства вручались в зале храма Христа Спасителя. Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева получил главный театральный приз – «Золотого витязя». Постановщик спектакля, художественный руководитель театра Талгат Теменов поблагодарил организаторов фестиваля за высокую оценку работы творческого коллектива.

– Когда поэт становится воином – это беда не только для поэта, но и для всей страны, для всего народа, а когда воин становится поэтом – это благодать и счастье, – отметил Талгат Теменов.

Казахстанский театр представил на фестивале лирическую драму «Летят журавли» по известному произведению советского и российского драматурга Валентина Ежова «Соловьиная ночь». Свою работу казахстанцы посвятили 70-летию Великой Победы.

Также в Государственном академическом Малом театре состоялось торжественное подведение итогов и награж­дение лауреатов фестиваля. «Золотым дипломом» за роли Пернебека Боранбаева, Инги и Петра Лукьянова в спектакле «Летят журавли» награждены актеры театра Абилмансур Сериков, Акмарал Танабаева и Тлектес Мейрамов.