Из настоящего в будущее Статьи Ханкельды АБЖАНОВ, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, профессор

В условиях нового этапа развития государственности и реализации Плана нации особую значимость приобретает изучение истории образования национального государства. Актуальность такого подхода еще раз отчетливо проявилась на фоне инициативы депутатов Мажилиса Парламента о проведении досрочных выборов. В условиях мирового кризиса законодательная власть призвана быть на высоте ситуа­ции. К тому же утверж­дение правового государства раскроет созидательный потенциал исторической науки.

План нации «100 конкретных шагов» имеет не только экономическую подоплеку. Он логически следует из центрального концепта исторического развития, где все взаимосвязано: стратегическое видение и конкретные тактические шаги реализации. А это подразумевает качественно новый этап развития исторической науки Казахстана. В ходе системной эволюции нашего государства она перестала быть подручным помощником какой-либо партии или властной структуры и начала служить восстановлению исторической правды, возвращая имена великих людей нашего государства. Положительный импульс таким исследованиям дало принятие государственных программ «Научное сокровище» (2012–2014) и «Народ в потоке истории» (2014–2016). Появилось новое поколение учебников для школ, лицеев, колледжей, вузов. «История Казахстана» и «Всеобщая история» включены в перечень экзаменов ЕНТ, выпускники сегодня сдают государственный экзамен по истории нашей страны.



Практически по каждому периоду отечественного прошлого – начиная от палеолита и до празднования 20-летия Ассамблеи народа Казахстана – изданы моно­графические исследования, документальные сборники, проводились авторитетные научные форумы. Меняется и язык науки. К примеру, в советское время лишь 10–15% научных трудов издавались на казахском языке. Сегодня их доля превысила 70%. Ученые стали печататься на английском языке, что способствует выходу отечественной истории на мировой уровень.



Количественные и качественные изменения произошли также в составе научной и научно-педагогической интеллигенции. С 1992 по 2010 год кандидатами исторических наук стали около тысячи соискателей, докторами исторических наук – более 200. Крупные ученые-историки создали свои научные школы во всех регионах Казахстана. Масштабная подготовка научных кадров способствовала рождению таких специальностей, как «востоковедение», «всеобщая история», «тюркология», «военная история», «историография и источниковедение», «история нау­ки и техники, культуры и искусства», «международные отношения и внешняя политика», «историческая информатика». В советское время их не было в Казахстане, во многом по идеологическим причинам.



Важно, что историческая наука Казахстана органично вписалась в глобальный мир: ее фундаментальные достижения обогатили мировое историческое пространство. Среди научных открытий видное место занимают исследования Ботая как прародины коневодства, эпохи сакских вождей Берела и Шиликты, двухтысячелетия Тараза, Казахского ханства, выдающейся личности ХVIII века хана Абылая, движения Алаш, феномена Абая, Ауэзова, Сатпаева, Кунаева, декабрьского выступления казахской молодежи в 1986-м. И конечно, внешнеполитических инициа­тив Президента Нурсултана Назарбаева по укреплению суверенитета государства. Обычным явлением для нас стали международные связи, обращение историков ближнего и дальнего зарубежья к казахстанской тематике. Магистранты и докторанты проходят научные стажировки в зарубежных университетах и центрах, пишут статьи для журналов с ненулевым импакт-фактором.



Такие кардинальные изменения – свидетельство того, что Казахстан и его история всегда были и останутся неразрывной частью общечеловеческой цивилизации. Научные интересы большинства ученых сегодня вращаются вокруг идеи о том, что особенности отечественной истории в главном определялись судьбой и практикой автохтонного, коренного населения, его лидеров, гео­политической ситуацией. Исследователи и широкая общественность сошлись во мнении, что в 1465 году, как указано в книге М. Х. Дулати «Тарих-и-Рашиди», казахи во главе с султанами Кереем и Жанибеком создали ханство. Оно стало нацио­нальным государством, которое вобрало в себя жизнеспособные черты и свойства 20 государств и двух империй. А именно: империи древних тюрок и империи Чингисхана, так или иначе оставивших глубокий след в истории Великой степи.



Сегодня можно говорить о том, что ученые в целом воссоздали научную картину прошлого Казахстана. Хотя отдельные сюжеты, этапы и выводы еще требуют уточнения и широкого обсуждения. Здесь судьбоносное значение имеют государственное регулирование и координация исторических исследований. В этом нет никакого ограничения творческой свободы ученых, пока координирующий орган не распространяется дальше распределения финансов. Добавлю, что государственное регулирование и координация научных поисков необходимы во избежание параллелизма, дублирования, мелкотемья.



Все это имеет прямое отношение к обеспечению национальной безо­пасности, поскольку ответственный поиск исторической истины и объективность призваны объединять народы и государства. В целях повышения эффективности гуманитарных наук наш институт предлагает создать в структуре Комитета науки МОН РК департамент по координации и планированию научно-инновационных процессов. Это позволит установить оптимальный баланс между программно-целевыми и грантовыми проектами. Полагаю, что две трети инвестиций должны быть направлены на госзаказы по историческим проектам, одна треть – на инициативные проекты самих ученых. Необходимо также привести объем педагогических нагрузок профессорско-преподавательского состава в соответствие со стандартами лучших вузов мира. Пока КПД львиной доли ученых-историков Казахстана красит больше педагогическую сферу, нежели научную.



История – наука синкретичная. Она призвана опираться на достижения и передовые методы всех общественно-гуманитарных наук. Следовательно, есть необходимость в возрождении методологических семинаров с участием философов, литераторов, экономистов, политологов. Всех тех, кто неравнодушен к прошлому Казахстана. Да, историческая наука обращена в прошлое, но ее открытия освещают путь из настоящего в будущее.

