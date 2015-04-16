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Из непрочитанного…
Наталья КУРПЯКОВА
Или так: на улице дождь, грязь, порывистый ветер. А вы шествуете по лужам в длинном белом плаще, на котором ни пятнышка, ни складочки. Ведь почти всем известно, что изобретено нанопокрытие, делающее одежду самоочищающейся, а любой материал – незагрязняемым: брызнул на манжеты и воротнички из чудо-нанофлакончика – и целый год никаких хлопот.
Как не сожалеть, что не попал на уникальный тренинг-практикум «Путешествие вне тела». «Я сумела осуществить свою мечту – слетать в Токио. И сделала это, не покидая спальни», – делится впечатлениями некая Мадина. Оказывается, «чувство вылета из телесной оболочки» хотя бы один раз испытал каждый пятый житель Земли, среди них – 300 алматинцев, посетивших тренинг. Кстати, это не единственный потенциально получаемый полезный навык: можно также «избавиться от фобий, комплексов, внутренних противоречий», «раскрыть истинную сексуальную энергию», «быстрыми темпами и уверенно развиваться на нише творчества». И нужно-то всего ничего: войти в фазу и выйти в астрал…
Об этих и других упущенных возможностях узнала из тем и «зазывалок» в разделе «Спам» своей электронной почты, куда заглянула в поисках затерявшегося нужного письма. Количество непрочитанного впечатлило и заставило поинтересоваться, что же это за явление такое в нашей сетевой реальности?
…Первые не заказанные получателями рассылки коммерческого характера были еще в телеграфные времена – в XIX веке. А слово «спам» изначально не имело никакого отношения к средствам связи. Spam – марка мясных консервов (SPiced hAM – острая ветчина). Они залежались на складах после Второй мировой войны, срок годности заканчивался, и их необходимо было срочно продать. Началась массированная рекламная атака на потребителей. В историю вошел скетч известной комик-группы из Великобритании, где слово Spam упоминалось 108 раз.
Спам стал спамом в середине 80-х годов благодаря навязчивой рекламе очередной финансовой пирамиды в Юзнете. Заголовок гласил: «Заработай кучу денег», а в письмах содержалась инструкция, как это сделать. Кстати, улучшение личного финансового состояния остается одним из приоритетных спам-предложений: «Шустрые деньги» (само собой, не выходя из дома и даже не отходя от компьютера), «Нереально крутая денежная фишка», из последнего – «Как выбраться из долгов и погасить кредит». В тематических спам-лидерах – образовательные услуги (куда относятся и мытье мопса, и внетелесные странствия), реклама отдыха, медикаментов, услуг для здоровья/;красоты, технических новинок, необычных товаров (в моей почте сейчас это «качественный самогонный аппарат для дома по низкой цене») и… спамерских услуг.
Спам поделен на виды – спим, сплоги, фишинг, френдоспам и т. д., существует топ самых злостных спамеров и самых известных судебных процессов над ними, придуманы, разумеется, способы борьбы с данным виртуальным злом. Спамер – это профессия. Ее представители с помощью программы-робота способны за час раздобыть тысячи адресов! По разным данным, спам составляет от 70 до 90% всей интернет-корреспонденции в мире. Каким-то образом подсчитали, что на одного пользователя приходится порядка 70 спамовых сообщений в сутки. Большая часть отсекается почтовыми серверами во время получения, но некоторые успешно маскируются. Тогда мы имеем сомнительное удовольствие узнавать, например, о том, что «пришла весна и нужно спешить облегчить себе жизнь», приоб­ретя «уникальный сверхпрочный карманный садовый шланг», который, если пустить воду, «вырастает» до рабочего размера…
Искренне удивила информация о крайне низкой эффективности рассылки спама. «Википедия» сообщает: во время рекламной кампании в Калифорнии с 75 869 компьютеров за 26 дней были разосланы 350 млн. извещений о продаже нового лекарства на натуральной основе. В итоге фирма получила 28 заказов. Всего-то!
И все-таки пока что спам всемогущ. Его не хотят получать, не читают, уничтожают, его КПД стремится к нулю. Но – ведь если кто-то спам рассылает, значит, это кому-нибудь нужно?..

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