Из очереди на жильё в Астане исключат почти 370 человек

Ведомство опубликовало список граждан, в отношении которых рассматривается вопрос.
Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» сообщило о намерении снять с очереди на жильё около 370 казахстанцев, передает Kazpravda.kz.
Ведомство опубликовало список граждан, в отношении которых рассматривается вопрос об исключении из очереди.
«Уважаемые очередники! ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» согласно нормам административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан уведомляет, что в рамках проведения инвентаризации рассматривается вопрос о снятии вас с очередности, в связи с получением жилья (согласно статьи 73 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»)», - говорится в уведомлении.
В случае возникновения вопросов, граждан просят обратиться в Центр жилья по адресу: проспект Республики, 32.
Ранее сообщалось, что цены на жильё в Казахстане продолжают расти.