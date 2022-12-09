Из очереди на жильё в Астане исключат почти 370 человек

Ведомство опубликовало список граждан, в отношении которых рассматривается вопрос.

Фото: Kazpravda.kz

Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» сообщило о намерении снять с очереди на жильё около 370 казахстанцев, передает Kazpravda.kz.

Ведомство опубликовало список граждан, в отношении которых рассматривается вопрос об исключении из очереди.

«Уважаемые очередники! ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» согласно нормам административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан уведомляет, что в рамках проведения инвентаризации рассматривается вопрос о снятии вас с очередности, в связи с получением жилья (согласно статьи 73 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»)», - говорится в уведомлении.

В случае возникновения вопросов, граждан просят обратиться в Центр жилья по адресу: проспект Республики, 32.

Ранее сообщалось, что цены на жильё в Казахстане продолжают расти.