Из одного микрорайона в Актау вывезли 400 тонн строительного мусора Общество 3907

Сотрудники акимата Актау провели уборочный рейд в одном из микрорайонов и вывезли 400 тонн строительного мусора, оставленного жителями города, сообщил новостной портал "ЛАДА".



Мусор, который остался во дворах после проведения строительно-ремонтных работ, 19 января убирали сотрудники городского акимата. Работы по очистке городской территории проводились в микрорайоне "Самал-2".



Как сообщили с акимате, в уборке мусора были задействованы два самосвала и один экскаватор. А большая часть строительного мусора, убранного в этот день, была оставлена рядовыми жителями Актау.



По итогам уборки, за 28 рейсов было вывезено 400 тонн мусора.

