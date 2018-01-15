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Из Перу в Боливию
Абзал Камбар

Тем временем международный караван гонщиков, участвующих в ралли по дорогам Южной Америки, наконец-то прибыл в Боливию. Участники преодолели очередной этап от Арекипы до города Ла Пас, чья протяженность составляла 760 км. Следующие четыре гонки пройдут на высоте около 5 000 метров.

Для зачета квадроциклистов спецучасток прошедшего этапа был длиной всего 313 км, так как организаторы решили отменить для них первый отрезок. Для казахстанского пилота Максима Антимирова 6-й этап гонки начался с технических проблем. После отметки в 50 км его квадроцикл заглох – причиной сбоя оказалось повреждение бензонасоса. Наш соотечественник смог устранить неполадку, переключившись на дополнительный топливный бак, однако спустя 5 км его железный друг встал окончательно.

– За квадроциклом тянулся шлейф масла, да и двигатель уже начал понемногу «сыпаться». Я понял, что дальше поехать не смогу. По этой же дороге проезжали грузовики, я дождался нашего капитана Артура Ардавичуса – он дотащил меня до организаторов. В итоге финишировать не удалось, – прокомментировал гонщик.

Более того, по прибытии в лагерь Антимирова направили в медцентр, где гонщику был сделан рентген и поставлен диагноз: двойной перелом и вывих пальца правой ноги – результат той самой травмы, которую спортсмен получил этапом ранее.

В отличие от своего коллеги, другой наш гонщик – Дмитрий Шилов прошел 6-й этап гонки в стабильном темпе. На финиш в город Ла Пас он прибыл 14-м по времени. В генеральной же классификации спортсмен расположился на 13-й строке.

В это же время грузовой экипаж «Астаны» под пилотированием Артура Ардавичуса успешно преодолел спецучасток из двух частей по трассам Перу и Боливии, заняв 14-е место по итогам этапа. В генеральной классификации команда сохранила 9-ю позицию.

– Перу запомнится мне самыми сложными песками за всю карьеру. Высота, закрученные повороты, каменистые опасные участки... Сейчас в гонке остались только те экипажи, которые стараются ехать аккуратно, – отметил он.

Боливия встретила экипажи «Дакара» проливным дождем. Спортсмены проехали через официальный подиум, где их приветствовали первые лица страны.

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