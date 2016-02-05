Основная его цель – обеспечение взаимодействия СМИ с местной исполнительной властью, обеспечение масс-медиа информацией из первых уст. В «Ақтөбе ақпарат» теперь еженедельно будут проводиться пресс-конференции и брифинги с учас­тием акимов районов области, руководителей и представителей госучреждений, крупных компаний и ведомств.

В первый день работы в центре состоялась пресс-конференция с акимом Алгинского района Мавром Абдуллиным. В ходе встречи он подвел итоги социально-экономического развития района за минувший год, рассказал о перспективах, ответил на вопросы журналистов. Стоит отметить, что в Алге ведется работа по созданию индустриальной зоны. На площади в 100 га планируется реализовать 9 инвестпроектов. Будут размещены заводы по производству железобетонных изделий, гофротары, трансформаторный завод, картонная фабрика, теплица, мясокомбинат по переработке мелкого рогатого скота. Из республиканского бюджета ожидается выделение 2,2 млрд тенге для создания необходимой инфраструктуры.

В рамках второго направления программы «ДКЗ-2020» район включен в пилотный проект, участники которого получат микрокредиты в размере от 3 до 6 млн тенге и смогут на базе личных подсобных хозяйств создать образцовые малые откормочные площадки, молочно-товарные фермы, птицефермы. Реализация проекта началась с января текущего года. По району уже поступило 110 заявок на общую сумму 550 млн тенге. Будет создано как минимум 220 рабочих мест.