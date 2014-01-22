Из пирамиды да в матрицу

Эти противные клейкие листочки были повсеместно: на стенах подъезда, в лифте, почтовом ящике, на дверях квартир. Подрастратившимся под Новый год гражданам предлагалось за неделю заработать: из 15 тысяч тенге сделать 150 тысяч. Звоню по одному из указанных номеров. Очень бодрая дама из корпорации (назовем ее Матрица Х) сразу берет с места в карьер:

– Приглашаю вас работать в сети. Это, в принципе, спокойный, доходный и безрисковый бизнес.

– Нужно чем-то торговать?

– У нас есть продукция, но продажами мы не занимаемся.

– Нужно только деньги принести?

– Да, вход 100 долларов.

– Это пирамида?

– Не пирамида, а матрица. Пирамида и матричный цикл – это разные вещи.

– Поясните.

– Ну как я вам по телефону это объясню?

– А как я вам деньги повезу, если не буду знать, как они работают?

Видать, я была одной из первых позвонивших, поэтому собеседница, дабы не потерять потенциального «партнера», стала терпеливо, наращивая пафос в голосе, пояснять, что корпорация имеет лицензию, свидетельство налогоплательщика, офис в Алматы, и вообще это – отечественный бизнес. Уже только поэтому, став партнером компании, можно получать высокие доходы. А благодаря матричному циклу иметь и дополнительную прибыль. Речь о пожизненной 15% скидке и 20% скидке на страховку. Все это обеспечивает выданная так называемая дисконтная карта. Ну а доход «капает» от тех услуг, которые оказывают известные страховые компании (не уверена, что они знают о таком парт­нере!) и турфирма, которые якобы входят в структуру этой матрицы.

– Это все заманчиво, но я не услышала, что я должна делать, став партнером корпорации, и на чем заработаю! – разрушила я вопросом хрустальный соблазн богатством.

– Вы должны пригласить еще двоих и продолжить строить свою структуру, – голосом человека, уставшего от моей тупости, ответила собеседница.

– То есть я фактически должна привести в пирамиду таких же олухов, как я, чтобы со своей сети получать доход? – наконец «дошло» до меня.

– Ну почему олухов, ну почему в пирамиду!? Матрица у нас. И приглашаем мы партнеров! А это не одно и то же.

– Ну а эти двое что должны делать?

– То же, что и вы, – каждый привести еще двоих!

…Как говорят в математике – ч. т. д. То есть – что и требовалось доказать: пирамидостроители, продолжив осваивать математическую терминологию и некоторые бизнес-термины, быстро «переобулись». Оно и понятно: опороченный псевдо-бизнесом математический термин становится вне закона в экономике: в конце декабря 2013 года Сенатом Парламента был рассмотрен и принят во втором чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». В соответствии с ним вводится уголовная ответственность за создание финансовых пирамид, которая предусматривает лишение свободы их организаторов и руководителей.

В частности, в соответствии с поправками в Уголовный кодекс они могут быть оштрафованы или ограничены в свободе на срок до 3 лет, или лишены свободы на тот же срок с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах срок лишения свободы может достигать 12 лет. Конечно, мало кто и ранее, кроме небезызвестной «МММ», открыто признавался в том, что их структура – это пирамида. Многие маскировались под клубы, псевдо-инвестиционные или торговые компании, но нынешняя их конспирация становится все более изощренной. Поэтому нужно знать ключевые характеристики пирамидального строения такого бизнеса.

Я не случайно привела подробно записанный на диктофон диалог с дамой из «корпорации»: ее ответы содержат основные характеристики пирамиды. Эти же признаки описаны в литературе, есть в Интернете. Год назад Нацбанк РК даже делал спе­циальную рассылку по этому поводу. Но, видать, пришло время повторить пройденное. Итак, одна из ключевых характеристик пирамид – прибыль образуется и выплачивается не за счет производственной или легальной финансовой деятельности, а исключительно за счет привлечения других людей, точнее, их взносов. Эта задача четко прописана на сайте упомянутой мной «корпорации»: «цель каждого партнера состоит в построении такой структуры, которая будет расти, тем самым принося ему пассивный нарастающий доход». Принцип пирамидального строения здесь же деликатно закамуфлирован пафосным обещанием сверхприбыли и упоминанием массы законодательных норм.

Но суть все-таки проступает. Процитирую: «Сначала, вступив в систему, вы попадаете в стартовую лестницу на нижнюю свободную ступеньку. Ваши партнеры займут следующие после вас ступеньки. Ваши партнеры в свою очередь также должны пригласить партнеров, которые уже займут следующие после них ступеньки. Так, когда наберется 8 партнеров, происходит разделение лестницы на две лестницы и перемещение всех участников этой лестницы на уровень выше снизу вверх и слева направо в зависимости от привлеченных ими партнеров. Партнер, находящийся на пике, переходит из стартовый лестницы на нижний уровень финишной лестницы и получает вознаграждение в размере 80 000 тенге. При разделении лестницы образуются 2 такие же лестницы, где опять же происходит заполнение нижней ступеньки из 8 мест». То есть классическая пирамида раздвоилась на 2 лестницы. Новые термины – лестница, матрица, система, но суть-то осталась прежней.

Еще один признак пирамиды – отсутствие продукта, или он есть, но им практически никто не пользуется. В случае упомянутого мной «работодателя» фигурируют швейцарские часы. Честно говоря, ни приобретать, ни получать их в качестве своего вознаграждения, а тем более реализовывать их кому-то я не собиралась. Не думаю, что кому-то захочется приобрести с рук такую дорогую, непонятного происхождения продукцию и, тем более, через непонятную сеть. Кстати, одним из дополнительных признаков пирамиды в этом случае является завышенная цена на распространяемый продукт. Скидки по «клубной системе» – еще один признак ее пирамидальности. Я попыталась найти название турфирмы, входящей в «корпорацию», прочитать условия элитного отдыха, увы, все иконки неактивны. А описанный на страничке анекдот про Ленина в Польше деловой информацией или предложением счесть нельзя. Вероятно, это ленинская конспирация, предполагающая вход в клуб строго по паролю, кодовому слову, рекомендации двух членов ячейки.

Еще несколько характеристик пирамидального «бизнеса»: обещание начисления высоких процентов вознаграждения на сумму вклада; непонятный маркетинг-план выплат; отсутствие гарантий на возврат вкладов; бесконечная мотивация – «с горнами, барабанами и речевками». А также – матричность: то самое обязательство привлечь определенное число новых олухов. Ибо только при этом условии могут быть выплачены бонусы за каждого привлеченного участника, вознаграждения от суммы их вклада; обещаемые комиссионные. К числу настораживающих моментов относится также отсутствие какой-либо информации о финансовом состоянии организации; об ее источниках дохода; о движении средств; бизнес-плане; реальных инвестициях в реальный или финансовый сектор.

…Разговор с консультантом «корпорации» меня забавлял все больше, и, перестав валять дурочку, я начала задавать простые финансовые вопросы: каков уставный и собственный капиталы корпорации; выдаются ли акции или облигации ее партнерам; торгуются ли ее бумаги на бирже? Собеседница оторопела и сорвалась на визг: «Я что, все это должна наизусть помнить, приходите, и я вам все в компьютере покажу!» На том мы и распрощались.

Специалисты тоже советуют: прежде чем решиться на участие в подобной матричной схеме, ответьте сами себе как минимум на три простых вопроса. Стали бы вы покупать товар или услугу этой компании, если бы не зарабатывали на этом деньги? Можно ли его продать на обычном рынке с прибылью? И что произойдет с тем, кто последним или хотя бы предпоследним вошел в компанию перед ее захлопыванием?

И еще. Если даже помня о том, что этот вид деятельности незаконный (пусть и маскируется под законный), вы решаетесь подергать фортуну за усы, помните: пирамида или матрица живут недолго. При этом финансовая эффективность такой структуры разнится от пе­риода: относительно благополучным является период ее строительства. Первые ее участники – их, наверное, даже можно назвать соучастниками – могут получить на свои кровные 2–3 выплаты. Затем настает период «вершины». Очень скоротечное финансовое благополучие. К примеру, для клиентов «МММ» этот период, по оценкам компетентных органов, длился около двух-трех недель. Третий период – крах. Ну а четвертый – самый громкий и практически бесконечный период: время борьбы за возврат своих кровных.

...А в «корпорацию» я так и не поехала и вам не советую.

P. S. 14.01.2014 г. Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». ТО ЕСТЬ ОН ВСТУПИЛ В СИЛУ.

Алевтина ДОНСКИХ