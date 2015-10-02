Из пламени веков

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Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана
Экспозиция организована Галереей современного искусства «Шежiре» и представительством Россотрудничества в Казахстане. Экспозиционные материалы и художественный альбом по материалам каменных личин представлен партнером галереи Сергеем Нарылковым (Республика Хакасия РФ, г. Абакан). Это восьмая по счету выставка, организованная за 10 лет сотрудничества галереи с российским представительством. Она представляет 45 высококачественных фотографий древнейших скульптурных изваяний из камня. Сами каменные личины относятся к окуневской археологической культуре (конец III – середина II тыс. лет до н. э.).
По словам директора Галереи современного искусства «Шежiре» Розы Жусуповой, главная задача выставки включает в себя понимание особого места уникальных каменных стел в мировой истории искусства в широком историческом контексте, а также сопричастности казахстанцев к окуневскому феномену как предтечи всей тюркской истории и культуры. Взору посетителей представлены фотоизображения каменных изваяний, находящихся в степях Хакасско-Минусинской котловины, а также в залах Хакасского национального этнографического музея, Минусинского национального музея, в хранилищах этих музеев.
– В каждой из представленных скульптур заключен мифологизм мировоззрения и понимания мира древнейших степных племен, населявших среднее течение Енисея, Хакасско-Минусинскую котловину, юг Красноярского края и северо-запад Казахстана, – сказала Р. Жусупова. – Эти люди обрабатывали камни, работали с природным материалом, в частности с песчаником, гранитом, и отражали тем самым свое видение мира и его понимание.
Изваяния характеризуются типичными признаками, такими как наличие трехглазого лика с полосами, пересекающими лоб, нос, подбородок, увенчанного вертикальной лентой от лба к вершине. В нижней части изображен солярный знак распространенного типа – кружок, выбитый по контуру и контурным круглым углублением в центре. Что касается технического мастерства древних енисейских художников, то им удалось виртуозно сочетать в одном произведении рельеф, элементы пластики и тонкую гравировку, при этом используя только каменные ударные орудия.
– Доступ к экспонатам приобрел Сергей Геннадьевич Нарылков, обладающий определенным авторитетом в этой нише. Фотосъемка и обработка таких фото­графий – дело очень кропотливое, и здесь мы можем видеть наилучшие ракурсы этих изваяний, – сказала руководитель галереи.
Каменные стелы стали известны миру благодаря трудам немецкого ученого Даниила Готлиба Мессершмидта, по приказу Петра I в 1722 году впервые раскопавшего и описавшего курган на берегу Енисея. Большой вклад в изучение этих находок внесли русские ученые С. Теплоухов и М. Грязнов, которым удалось четко идентифицировать возраст скульп тур из эпохи раннего бронзового века.

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