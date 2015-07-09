ИЗ ПОЧТЫ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

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Образец самоотдачи и любви к народу



В частности, председатель Экономического суда СНГ Л. Каменкова отметила, что Нурсултан Назарбаев, будучи дальновидным и мудрым политиком, по праву снискал авторитет признанного Лидера казахстанского народа, сообщила пресс-служба Президента.



"Во многом благодаря Вашей мудрой и взвешенной политике Республика Казахстан достигла значительных успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и укреплении страны на международной арене", – говорится в телеграмме.



Министр по торговле Евразийской экономической комиссии А. Слепнев подчеркнул, что благодаря своей плодотворной деятельности Нурсултан Назарбаев на посту Президента Казахстана имеет высокий авторитет и доверие среди сограждан. "Общеизвестен Ваш вклад в укрепление дружественных российско-казахстанских отношений, в решение масштабных задач, связанных с функционированием Евразийского экономического союза. Убежден, что Ваш богатый жизненный опыт и инициативный подход будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимодействия", – пишет автор.



В свою очередь председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Л. Слуцкий обратил внимание, что благодаря политической воле и организационному опыту Президента Казахстана республика сделала большой шаг вперед в своем социально-экономическом и культурном развитии. "Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у самых известных мировых лидеров. К Вашему мнению с уважением прислушивается международное сообщество. Невозможно переоценить Вашу роль в создании Евразийского экономического союза. В России Вас уважают и любят, по праву считая надежным другом нашей страны", – говорится в письме.



Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой отметил, что благодаря деятельности Нурсултана Назарбаева Казахстан пользуется глубоким уважением не только в регионе, но и в мире. "Активно развивая сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных форумов, Казахстан под Вашим чутким руководством прочно зарекомендовал себя как надежный партнер России. Совместные инициативы наших стран во всех сферах взаимодействия выведут их на новые рубежи развития", – пишет автор.



Член Совета Федерации Федерального Собрания России Н. Рыжков подчеркнул вклад Нурсултана Назарбаева в развитие интеграционных процессов для укрепления дружбы и сотрудничества между народами стран Содружества. "Ваш неутомимый творческий труд, глубокие разносторонние знания, огромная энергия, дар руководителя и организатора вызывают заслуженное уважение не только в Казахстане, но и за его пределами", – говорится в телеграмме.



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания России В. Агаев выразил Президенту Казахстана искренние пожелания добра, мира и процветания. "Однажды в одну из самых тяжелых минут истории Чечни казахский народ протянул нам крепкую руку дружбы. Эту братскую поддержку, как человеку, родившемуся в Казахстане, мне довелось ощутить самому. Мы и сейчас чувствуем такое дорогое нашему сердцу доброе отношение", – пишет автор.



Поздравление направил и экс-Президент Л. Кучма, обративший внимание, что в Украине знают Нурсултана Назарбаева как опытного и энергичного политика, преданного интересам дела. "Надеюсь, что позитивный и многоплановый потенциал сотрудничества, накопленный Украиной и Казахстаном, будет и впредь способствовать укреплению дружбы, доверия и добрососедства между нашими странами и народами", – говорится в поздравлении.



Первый Президент Республики Ингушетия Герой Советского Союза Р. Аушев отметил, что жизнь Главы государства является ярким примером честного и самоотверженного служения интересам своего народа. "Сегодня Вы по праву являетесь общенациональным Лидером своего народа. Ваше имя хорошо известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Секрет Вашего успеха состоит в кардинальных переменах, которые произошли за прошедшие годы во всех сферах жизни многонационального Казахстана под Вашим непосредственным руководством", – пишет автор.



В своем поздравлении председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Р. Гайнутдин подчеркнул, что сегодня Казахстан служит образцом для многих государств, членов Организации исламского сотрудничества, являя пример многоконфессионального и полиэтнического сообщества, в котором стратегические задачи достижения экономического и политического развития неразделимо связаны с целями укрепления гражданского согласия, гармонизации отношений между людьми различного происхождения и вероисповедания.



Мэр украинского города Днепродзержинска С. Сафронов обратил внимание, что политическая мудрость, обширные знания и богатый опыт государственной деятельности снискали Президенту Казахстана заслуженный авторитет на родине и за рубежом. "Трудно переоценить Ваш вклад в укрепление дружбы между нашими странами, ведь нас объединяет не только общность целей и стремлений, но и те особенные, по-родственному теплые отношения, которые сложились между Вами и городом Вашей юности – Днепродзержинском", – говорится в поздравлении.



Президент Ассоциации полярников Российской Федерации Герой Советского Союза А. Чилингаров отметил, что гордится многолетней дружбой с Нурсултаном Назарбаевым. "Вы обладаете тем редким набором качеств, благодаря которым Вы стали истинным Лидером нации. Ваш авторитет как человека, как политика с годами лишь растет и укрепляется", – пишет автор.



Генеральный директор информационного агентства "Интерфакс" М. Комиссар выразил уверенность, что богатый опыт и творческий потенциал Президента Казахстана будут и впредь служить интересам страны. "Благодаря Вашему напряженному и нелегкому труду происходит поступательное и стабильное развитие Казахстана, его политических институтов и экономики, всего того, что обеспечивает достойное место Вашей великой Родины в мировом сообществе", – говорится в телеграмме.



Президент российского НИЦ "Курчатовский институт" Е. Велихов подчеркнул, что трудовая деятельность Нурсултана Назарбаева наполнена эффективным взаимодействием в решении государственных научных и технических задач, актуальных для наших стран и народов. Он пожелал Главе государства здоровья и успехов в грандиозной работе по устойчивому развитию Казахстана, укреплению сотрудничества между странами и народами.



Президент Российской академии художеств З. Церетели обратил внимание, что непререкаемый авторитет, высочайший профессионализм и большой опыт Нурсултана Назарбаева позволяют ему успешно претворять в жизнь не только масштабные государственные задачи, но и вносить вклад в решение сложнейших проблем XXI века.



В своем письме представители Совета ветеранов Москвы отметили, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан стал одним из быстроразвивающихся государств на евразийском континенте и авторитетным участником мирового сообщества. "Убеждены, что Ваш богатый опыт государственного строительства, политической и организаторской деятельности, все, созданное Вами во имя Республики Казахстан, станет достоянием истории", – пишут авторы.



Благодарность Главе государства за многолетнюю деятельность на благо процветания народа Казахстана выразил экс-министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Герой Социалистического Труда А. Ежевский. "Убежден, что Ваша кипучая энергия и организаторский талант будут еще долго служить процветанию Республики Казахстан и дружбе народов мира", – говорится в поздравлении.



Российский управленец и предприниматель А. Усманов подчеркнул, что жители Казахстана по праву связывают будущее страны с именем Нурсултана Назарбаева. "Высокий авторитет Казахстана на мировой арене, его конструктивная роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня – результат Вашего многолетнего мудрого руководства. Заметные достижения в экономической, социальной и научно-технической области сделали Казахстан одним из лидеров Центрально-Азиатского региона", – пишет автор.



Теплые пожелания Нурсултану Назарбаеву поступили от губернатора Курской области РФ А. Михайлова, и. о. главы администрации Байконура А. Петренко, члена Совета Федерации РФ Э. Росселя, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ генерала-полковника Б. Громова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ В. Ресина, бывшего министра финансов РФ А. Кудрина, председателя МТРК МИР Р. Батыршина, депутата Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан РФ М. Васильева, генерального директора ОАО "Газпром нефть" А. Дюкова, председателя фонда "Золотая летопись поколений" С. Невского.



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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии В. Христенко в поздравлении подчеркнул, что Нурсултану Назарбаеву удалось создать продуктивную атмосферу общественного согласия и уверенности в завтрашнем дне, а также сформировать стратегию развития страны. "Ваш многолетний опыт, высочайший профессионализм и неиссякаемая энергия заслужили всеобщее искреннее уважение", – говорится в телеграмме.



Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев отметил, что Нурсултан Назарбаев принадлежит к плеяде авторитетных и эффективных политиков современности, взявших на себя ответственность за проведение масштабных преобразований в новых исторических условиях. "Неоценима Ваша роль в становлении независимого Казахстана, осуществлении социально-экономических реформ, обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия, развитии государственных и общественных институтов. Выработанная Вами и последовательно реализуемая эффективная модель развития страны получила широкое признание в мировом сообществе, способствует неуклонному повышению авторитета Казахстана на международной арене", – пишет автор.

С. Лебедев пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во имя процветания Казахстана и его граждан.

В свою очередь председатель межгосударственного авиационного комитета Т. Анодина подчеркнула, что Нурсултана Назарбаева знают как выдающегося государственного деятеля, талантливого организатора и руководителя, который своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие республики. "Ваша активная и плодотворная деятельность на благо народа является образцом служения своей Родине", – говорится в телеграмме.



Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов отметил, что дагестанцы высоко ценят политическую прозорливость Нурсултана Назарбаева и его умение управлять сложными процессами, призванными способствовать интеграции народов на постсоветском пространстве. "Неоднократно был свидетелем Вашего бережного отношения к ценностям традиционной культуры, заботы о сохранении у молодежи исторической памяти на примерах героического прошлого наших народов. В нынешнее непростое время Ваша неутомимая деятельность будет служить фундаментом для укрепления политико-экономических и социокультурных основ стратегического партнерства между Россией и Казахстаном", – пишет автор.



В своем поздравлении глава Республики Ингушетии Ю. Евкуров подчеркнул вклад Президента Казахстана в развитие и укрепление традиционных братских и дружественных отношений между народами. "Вас знают и уважают как мудрого государственного и общественно-политического деятеля, опытного руководителя, трудолюбивого и ответственного человека. На протяжении многих лет Ваши незаурядные качества политика и созидательная энергия ярко выражаются в конкретных делах, направленных на развитие и процветание Республики Казахстан и благополучие ее жителей", – говорится в поздравлении.



Свои пожелания также направили губернаторы: Астраханской области – А. Жилкин, Челябинской области – Б. Дубровский, Калининградской области – Н. Цуканов, Оренбургской области Российской Федерации – Ю. Берг, отметившие большой опыт и высокий авторитет Нурсултана Назарбаева, которые помогают Главе государства с неизменным успехом решать масштабные задачи на благо жителей Казахстана.

Первый Президент Республики Башкортостан, председатель совета благотворительного фонда "Урал" М. Рахимов обратил внимание, что жизненный путь Нурсултана Назарбаева является образцом самоотдачи и искренней любви к своему народу. "Благодаря Вашей мудрости и опыту Казахстан стал высокоразвитым сильным государством, с которым считаются и уважают крупнейшие мировые державы. Ваша преданность родной земле, духу предков позволили сохранить национальные достояния казахского народа, его свободу, независимость", – пишет автор.

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Коллектив ОФ "Фонд диабетического просвещения РК" в поздравлении выразил уверенность, что под руководством Главы государства наша страна способна выстоять при любых кризисах, реализовать Стратегию "Казахстан-2050", достичь всесторонней модернизации и повысить конкурентоспособность нации.



Президент Международного фонда Д. Кунаева Э. Кунаев обратил внимание, что под руководством Главы государства наша страна уверенно движется по пути развития. Он также отметил, что казахстанцы гордятся Нурсултаном Назарбаевым как государственным деятелем, обладающим международным авторитетом.



Бывший заместитель председателя Совета министров, участник ВОВ С. Жиенбаев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших успехов. "Как участник ЭКСПО-67 в Канаде и ЭКСПО-70 в Японии хочу пожелать успехов в подготовке и проведении выставки ЭКСПО-2015, призванной еще больше укрепить авторитет Казахстана", – говорится в письме.



Президент по инжинирингу и строительству компании "Консолидейтед Контракторс Компани" С. Хури сообщил об участии в строительстве значимых объектов Астаны. "За время работы мы на практике видим, как создаются рабочие места, открываются новые производства, наращиваются внешние торгово-экономические связи, и все это благодаря Вашим инициативам и стратегическому видению", – пишет автор.

Президент Казахстанско-Американского свободного университета Е. Мамбетказиев отметил, что созданные в стране интеллектуальные школы, высшие учебные заведения нового типа позволили обеспечить подготовку специалистов, способных решить все задачи, стоящие перед республикой.



Свои поздравления в адрес Главы государства также направили члены международного антиядерного движения "Невада – Семипалатинск", многонационального коллектива ПК "Ижевский" Акмолинской области, Герой Социалистического Труда К. Доненбаева из Костаная, писатель С. Елубаев, житель Кордайского района Жамбылской области Е. Наби, М. Карибаева из Темиртау Карагандинской области, а также жители Талдыкоргана: семья Мякотиных, семья Арыстановых, Б. Кабашева и С. Нургалиев.



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Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов В. Щербаков в поздравлении подчеркнул, что благодаря усилиям Нурсултана Назарбаева независимый Казахстан уверенно движется курсом политической стабильности и экономического процветания, играя важную роль на международной арене. "Неоценим Ваш вклад в теорию и практику интеграции, в обоснование и реализацию таких ее форм, которые отражают особенности стран нашего региона и позволяют им устойчиво и динамично развиваться в жестких условиях глобализации", – говорится в поздравлении.



Президент Торгово-промышленной палаты России С. Катырин обратил внимание, что Нурсултан Назарбаев посвятил свою жизнь обеспечению социально-экономического развития и процветания Казахстана, улучшению благосостояния его граждан. Автор отметил, что Глава государства прилагает большие усилия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сохранения стабильности в мире и регионе.



В поздравлении председателя правления ООО "УК "Роснано" А. Чубайса отмечается, что усилия, энергичность и преданность делу Главы государства способствуют процветанию Казахстана. "У современного Казахстана – Ваше лицо, Ваши достижения. С начала XXI века ВВП Казахстана вырос в 10 раз, взят курс на интеграцию в мировое экономическое пространство, создана благоприятная среда для развития высокотехнологичных инновационных производств", – пишет автор.



Вице-президент ОАО "АК "Транснефть" В. Рушайло поздравил Президента Казахстана с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и реализации всех помыслов на благо народа. "Хочу выразить глубокую признательность за Вашу мудрую, взвешенную, конструктивную позицию, за те усилия, которые Вы прилагаете для выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений между нашими странами, основанных на понимании общности исторических судеб и ключевых интересов российского и казахского народов", – говорится в письме.

Председатель совета директоров АО "НК "Русснефть" М. Гуцериев подчеркнул огромный вклад Нурсултана Назарбаева в стабильное и динамичное развитие Казахстана, раскрытие его промышленного и инвестиционного потенциала, укрепление позиций государства на международной арене, улучшение благополучия его граждан. "Осуществляемая под Вашим руководством эффективная и последовательная политика модернизации экономики, продуманная система мер по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития Казахстана находит признание во всем мире", – пишет автор.



Руководители Caspian European Club направили поздравления Президенту Казахстана от имени всего коллектива, охватывающего более 5 000 компаний и организаций, а также многочисленных читателей Caspian Energy International Media Group. Авторы пожелали Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, долголетия, успехов в реализации всех планов, направленных на поступательное развитие и процветание Казахстана.



В своем поздравлении руководство компании ERG от имени многотысячного коллектива поздравило Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, долгих плодотворных лет жизни во имя процветания Казахстана. "Вы вошли в историю как основатель независимого Казахстана и государственный деятель, чьи инициативы оказали существенное влияние на развитие всего мира. Вас уважают как человека блестящего таланта, со своим видением, который постоянно стремится только вперед", – говорится в телеграмме.



В свою очередь генеральный директор ОАО "Камаз" С. Когогин подчеркнул, что среди всех государств постсоветского пространства Казахстан стал самым близким для компании и всех россиян. "Наша дружба крепнет год от года, и главной причиной является то, что во главе братского нам Казахстана стоите Вы. Благодаря Вашему подвижническому труду во имя Родины, взвешенной и дальновидной политике Казахстан достиг впечатляющих успехов в коренных преобразованиях социальной и экономической жизни, заслуженно занимает важные геополитические позиции. Не сомневаюсь, что присущие Вам исключительные качества позволят обеспечить реализацию целей дальнейшего развития страны", – пишет автор.



Почетный консул Казахстана в Нижней Саксонии (Германия) Г. Папенбург выразил убежденность, что энергия, знания и целеустремленность Нурсултана Назарбаева будут и впредь направлены на решение важнейших социально-экономических задач Казахстана, укрепление стабильности и межэтнического согласия.



Народный артист России дирижер В. Гергиев пожелал Главе государства крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучной реализации намеченных планов.



Теплые слова пожелания направил и заслуженный деятель Казахстана писатель С. Досанов, отметивший неоценимый вклад Главы государства в укрепление независимости страны, ее дальнейшее развитие и обеспечение высокого авторитета в мире.



Президент Казахской академии питания Т. Шарманов поблагодарил Нурсултана Назарбаева за внимание к вопросам социально-экономического развития страны, принятие и реализацию ключевых государственных программ. "Благодаря заботе со стороны государства в отношении социальной сферы значительно возрос уровень отечественной медицины, укрепился авторитет работников здравоохранения, молодежь устремилась к медицинским специальностям. Все это – основное направление формирования крепкого фонда человеческого капитала нашей страны", – пишет автор.



Почетный президент Ассоциации курдов Казахстана Н. Надиров обратил внимание, что под руководством Главы государства была создана столица мира и согласия – Астана, в которой встречаются лидеры мировых и традиционных религий. В связи с этим автор отметил важность усилий Президента Казахстана, направленных на обеспечение дружбы, взаимопонимания, толерантности и стабильного прогресса в стране.

В своем поздравлении юрист и журналист З. Джандосова поблагодарила Главу государства за труд на благо Казахстана и народа страны. "Вы вкладываете душу во все, что делаете, умеете воплощать мечты народа в реальность. Вы с огромным уважением относитесь ко всем людям, их правам и нравственному достоинству и служите примером для всех, в первую очередь для подрастающего поколения казахстанцев", – говорится в письме.



Поздравления в адрес Главы государства также направили народные артисты Казахстана Б. Аюханов и композитор Б. Жуманиязов, академик НАН РК С. Сартаев, представители Республиканского общественного союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных конфликтов "Ардагер", члены Общественной палаты города Талдыкоргана Алматинской области, коллектив школы-лицея № 143 им. Суйинбая из города Алматы, генерал-майор юстиции, председатель президиума РОО "Совет генералов" Р. Кайдаров, председатель Северо-Казахстанского общественного объединения женщин-инвалидов, имеющих на иждивении детей, "Асыл-Ана" Т. Сарсекеева, директор ТОО "Рысбаева и Ко" С. Рысбаева города Тараза, Л. Завгороднева из города Астаны.



Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать.