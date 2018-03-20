​Из почты Главы государства

Так, в адрес Главы государства поступили письма и телеграммы от представителей творческой интеллигенции и общественных организаций. Среди них государственный и общественный деятель, видный ученый М. Жолдасбеков, Герой Труда Казахстана, режиссер и актер театра и кино А. Ашимов, академик Г. Есим, поэт, лауреат Государственной премии Н. Айтов, ветеран труда К. Нурымгереев, ветераны афганской войны и локальных войн Павлодарской области Б. Майкотов, Т. Кокумбаев, А. Романюк, С. Соловьев, Ю. Аганесян и ряд представителей молодежных организаций Южно-Казахстанской области.

Телеграммы со словами поддержки направили коллективы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова, Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, Государственного ансамбля­ танца «Салтанат», Государственного республиканского академического немецкого драматического театра, Государственного академического театра танца, Государственной концертной организации «Қазақконцерт», Национальной академической библиотеки, Национального музея Республики Казахстан, Государственного историко-культурного и природного заповедника-музея «Танбалы», Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», Государственного музея искусств им. А. Кастеева, Государственного музея «Центр сближения культур», Республиканского государственного предприятия «Казрес­таврация», Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, Национальной государственной книжной палаты, Профсоюзного центра Актюбинской области.

Коллектив «Ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана» отмечает: «Одним из ключевых направлений государственного регулирования экономики является социальная сфера и ее развитие. Все действия Главы государства направлены на улучшение благосостояния народа, и это не просто громкие слова, а решение конкретных практических задач, затрагивающих жизненные интересы простых людей».

В письмах указывается, что Пять со­циальных инициатив Президента положат начало реализации новой казахстанской модели социального государства и национального благополучия.

Глава государства ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и выражает признательность авторам за поддержку Пяти социальных инициатив.