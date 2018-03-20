​Из почты Главы государства

Так, в адрес Главы государства поступили письма и телеграммы от представителей творческой интеллигенции и общественных организаций. Среди них государственный и общественный деятель, видный ученый М. Жолдасбеков, Герой Труда Казахстана, режиссер и актер театра и кино А. Ашимов, академик Г. Есим, поэт, лауреат Государственной премии Н. Айтов, ветеран труда К. Нурымгереев, ветераны афганской войны и локальных войн Павлодарской области Б. Майкотов, Т. Кокумбаев, А. Романюк, С. Соловьев, Ю. Аганесян и ряд представителей молодежных организаций Южно-Казахстанской области.
Телеграммы со словами поддержки направили коллективы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова, Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, Государственного ансамбля танца «Салтанат», Государственного республиканского академического немецкого драматического театра, Государственного академического театра танца, Государственной концертной организации «Қазақконцерт», Национальной академической библиотеки, Национального музея Республики Казахстан, Государственного историко-культурного и природного заповедника-музея «Танбалы», Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», Государственного музея искусств им. А. Кастеева, Государственного музея «Центр сближения культур», Республиканского государственного предприятия «Казреставрация», Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, Национальной государственной книжной палаты, Профсоюзного центра Актюбинской области.
Коллектив «Ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана» отмечает: «Одним из ключевых направлений государственного регулирования экономики является социальная сфера и ее развитие. Все действия Главы государства направлены на улучшение благосостояния народа, и это не просто громкие слова, а решение конкретных практических задач, затрагивающих жизненные интересы простых людей».
В письмах указывается, что Пять социальных инициатив Президента положат начало реализации новой казахстанской модели социального государства и национального благополучия.
Глава государства ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и выражает признательность авторам за поддержку Пяти социальных инициатив.