Из почты главы государства

На имя Нурсултана Назарбаева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах от глав зарубежных правительств, руководителей иностранных и отечественных компаний, представителей сферы промышленности, финансов, образования, культуры, а также простых граждан.



Так, по сообщению пресс-службы Главы государства, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Т. Рифаи выразил уверенность, что деятельность Нурсултана Назарбаева во время нового президентского срока придаст новый импульс дальнейшему укреплению тесных, дружественных отношений между организацией и Казахстаном. "Ваша личная поддержка отрасли туризма подчеркивает, что Правительство Казахстана придает особое значение позиционированию страны в качестве сильного бренда на глобальной туристической арене", – говорится в поздравлении.



В своем поздравлении председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев отметил, что деятельность Нурсултана Назарбаева на посту Главы государства позволит Казахстану достичь новых рубежей в политическом и социально-экономическом развитии. "Как глава миссии наблюдателей от СНГ, я реально убедился в том высоком уровне доверия, которым Вы пользуетесь у подавляющего большинства граждан страны. Благодаря последовательной реализации дальновидной стратегической линии, Казахстан пользуется признанным авторитетом в ближнем и дальнем зарубежье, неуклонно возрастают его активность и роль на международной арене", – пишет автор.



Коллектив Межпарламентской ассамблеи СНГ подчеркнул, что дальнейшая деятельность Президента Казахстана будет ознаменована новыми успехами в укреплении межгосударственных связей дружбы и взаимного доверия стран-участниц организации.



Руководитель Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств А. Новиков обратил внимание, что с именем Нурсултана Назарбаева связывают уверенный и динамичный прогресс казахстанского общества, успешное проведение в стране широкомасштабных преобразований, повышение уровня жизни и рост благосостояния народа. "Сегодня Казахстан – сильное, процветающее, независимое государство, и это результат Вашей многолетний плодотворной деятельности на посту Главы государства, по праву снискавшей Вам репутацию подлинного национального Лидера", – говорится в поздравлении.



Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Р. Хасанов сообщил, что делегация наблюдателей от Тюркского совета на президентских выборах в Казахстане признала их прозрачными и соответствующими демократическим нормам. "Ваша победа вызывает радость не только в Казахстане, но и во всем тюркском мире", – пишет Р. Хасанов.



Премьер-Министр Грузии Ираклий Гарибашвили от имени Правительства Грузии и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах. "Всеобщее доверие, которое народ Казахстана выразил лично Вам – это выбор в пользу стабильности и дальнейших преобразований. Уверен, что под Вашим мудрым руководством в этот нелегкий период глобальных и региональных экономических перипетий Казахстан достигнет новых высот и развития", – говорится в телеграмме.



Бывший вице-канцлер и министр иностранных дел Германии Г. Вестервелле сообщил, что глубоко верит в успех Казахстана и реализацию поставленных Нурсултаном Назарбаевым целей. "Желаю Вам мужества и силы для выполнения исключительно высокой миссии, возложенной на Вас. У меня нет сомнений в том, что для борьбы с вызовами поддержкой станет Ваша бесценная мудрость, Ваш авторитет и огромный опыт руководства страной", – пишет автор.



Бывший Федеральный министр иностранных дел Германии Х.-Д. Геншер поздравил Нурсултана Назарбаева с переизбранием на выборах, пожелав мужества и дальнейших успехов на посту Главы государства, а народу Казахстана – счастливого и мирного будущего.



Поздравление поступило и от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко, отметившей, что общенациональное доверие, оказанное Нурсултану Назарбаеву казахстанским народом, продемонстрировало широкую поддержку внешней и внутренней политики государства и стало еще одним подтверждением высокого авторитета Президента страны.



"В Совете Федерации ценят Ваш большой личный вклад в укрепление союзнического партнерства и интеграционного взаимодействия Казахстана и России. Уверена, что казахстанско-российское многоплановое сотрудничество, в том числе на парламентском уровне, будет и впредь поступательно развиваться на благо наших дружественных народов", – говорится в поздравлении.



Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С. Нарышкин подчеркнул, что народ Казахстана в очередной раз поддержал правильность курса развития страны, в основе которого – укрепление государственности и коренные преобразования во всех сферах жизни. Он также отметил значимость для двух стран идеи создания Евразийского экономического союза, выдвинутой Нурсултаном Назарбаевым в стенах МГУ.



Первый Президент Республики Татарстан Российской Федерации М. Шаймиев поздравил Нурсултана Назарбаева с избранием на пост Президента Казахстана и поблагодарил за поддержку в укреплении давней исторической дружбы между братскими народами двух стран. "Доверие, которое неизменно оказывает Вам народ Казахстана, свидетельствует об успешной политической, экономической и общественной деятельности во благо страны, о верном служении во все времена своему народу и родной земле", – пишет автор.



В свою очередь глава Республики Ингушетия Ю. Евкуров отметил, что сложившиеся братские отношения между народами Казахстана и Ингушетии будут и далее крепнуть и динамично развиваться. "Ваша очередная победа на выборах свидетельствует о глубоком доверии к Вам народа Казахстана, признании Вашего высокого авторитета, профессионализма и компетентности, чувства долга и ответственности. Сегодня жители республики связывают с Вашим именем свои надежды на мир, стабильность, благополучие и продолжение курса социально-экономических преобразований", – говорится в телеграмме.



Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов от имени всего дагестанского народа поздравил Главу государства с вступлением в должность. «С Вашим именем неразрывно связаны впечатляющие успехи в государственном строительстве, ощутимый экономический прогресс и рост благосостояния граждан страны, достигнутые за период независимого развития Республики Казахстан", – пишет автор.



Кроме того, в своей телеграмме губернатор Тюменской области Российской Федерации В. Якушев поздравил Президента Казахстана с убедительной победой на прошедших выборах, обратив внимание, что их результат является показателем высокого доверия народа страны, признания заслуг в развитии государства. "Уверен, что мудрость и талант руководителя помогут Вам и впредь вести свою страну к процветанию, а также будут способствовать дальнейшему укреплению российско-казахстанского сотрудничества", – говорится в поздравлении.



Как подчеркнул губернатор Астраханской области Российской Федерации А. Жилкин, высокое доверие, оказанное Нурсултану Назарбаеву подавляющим числом избирателей, свидетельствует о том, что народ Казахстана связывает свои надежды на дальнейшее развитие страны только с именем Главы государства. "Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление казахстанско-российских отношений. Особую признательность хочу выразить Вам за постоянное внимание к вопросам, связанным с развитием сотрудничества в Каспийском регионе, где у Астраханской области имеется много направлений для взаимодействия с приграничными областями Казахстана", – пишет А. Жилкин.

Слова поздравления Главе государства с пожеланиями дальнейшей плодотворной деятельности во благо народа Казахстана направил и губернатор Пензенской области В. Бочкарев.



С победой на президентских выборах Президента Казахстана поздравил губернатор Свердловской области Е. Куйвашев, отметивший, что энергия и целеустремленность, направленные на благо Республики Казахстан, внесли огромной вклад в процветание и благоденствие народа страны. "Ваша убедительная победа на выборах еще раз подтвердила Ваш высочайший авторитет руководителя и Лидера, а также верность курса, которым идет страна под Вашим руководством на протяжении многих лет. Мы высоко ценим сложившиеся добрые и конструктивные отношения и надеемся на их укрепление и развитие в будущем", – говорится в телеграмме.



Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области А. Тулеев подчеркнул, что поддержка народом Нурсултана Назарбаева обеспечивает продвижение Казахстана по пути динамичного и поступательного развития, совершенствования демократической правовой государственности и укрепления межнационального согласия. "Особой признательности заслуживает Ваша неизменная приверженность укреплению евразийской интеграции, с которой народы наших стран связывают самые искренние надежды и чаяния", – пишет А. Тулеев.

Губернатор Баян-Ульгийского аймака Монголии Х. Дармен отметил, что жители региона высоко оценивают самоотверженный труд Нурсултана Назарбаева по обеспечению динамичного развития Казахстана, его вхождения в число наиболее конкурентоспособных стран. "Уверен, что вместе с Нурсултаном Назарбаевым независимый Казахстан достигнет новых высот и войдет в число 30 развитых государств мира", – говорится в телеграмме.



Председатель правления ОАО "Роснано" А. Чубайс в своем письме обратил внимание, что результат выборов является бесспорным свидетельством высокого доверия к Главе государства со стороны жителей республики.



Президент компании "Русал" О. Дерипаска подчеркнул, что новый этап политического руководства Нурсултана Назарбаева позволит еще глубже сосредоточиться на решении амбициозных планов по проведению институциональных реформ, диверсификации экономики Казахстана, решению социальных задач и скорейшему вхождению республики в число 30 развитых государств мира. "Проделав колоссальную многолетнюю работу по становлению Казахстана как независимого, суверенного государства, Вы полностью заслужили право называться Лидером нации", – пишет автор.



Председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Чжоу Цзипин отметил, что благодаря вниманию и всемерному содействию Президента Казахстана, в энергетическом сотрудничестве между двумя странами достигнуты значимые результаты. "Совместно с казахстанскими партнерами мы готовы и впредь прилагать все усилия, чтобы внести достойный вклад в экономическое развитие наших стран и улучшение благосостояния двух народов", – говорится в письме.



Наилучшие пожелания направил главный исполнительный директор корпорации "Шеврон" Д. Уотсон, который подчеркнул, что народ Казахстана всецело поддерживает стратегическое видение будущего и дальновидные планы Нурсултана Назарбаева по обеспечению непрерывного роста и процветания страны.



"Наша компания высоко ценит партнерство, установленное нами с Республикой Казахстан. Для нас является большой честью и привилегией содействовать развитию энергетического сектора страны и экономическому прогрессу Казахстана – государства, добившегося мирового признания", – пишет Д. Уотсон.



Председатель Правления немецкой компании Rheinmetall Армин Пеппергер от лица коллектива и от себя лично выразил сердечные поздравления Президенту Казахстана в связи с победой на выборах. "Поддерживая Ваши стратегические планы по дальнейшей модернизации страны, намеченные на долгосрочную перспективу, мы рады возможности и дальше развивать и углублять отношения с промышленными и государственными организациями Казахстана под Вашим политическим руководством и управлением", – говорится в поздравлении.



Председатель компании Spring Singapore Филипп Йео обратил внимание, что выдающиеся результаты выборов отражают глубочайшую веру казахстанского народа в лидерство своего Президента.



В своем поздравлении генеральный директор швейцарской компании Mountain Partners К. Берш выразил признательность Президенту Казахстана за судьбоносные решения, которые ведут страну к процветанию.



Президент – председатель правления ОАО "Банк ВТБ" А. Костин от имени коллектива и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с избранием на пост Главы Казахстана. "Ваша энергичная и плодотворная деятельность на высоком государственном посту, политическая мудрость и опыт находят широкую поддержку проводимого Вами курса на наращивание социально-экономического развития страны. Примите пожелания крепкого здоровья, сил, оптимизма и долгих активных лет благородной созидательной работы во благо республики", – говорится в телеграмме.



В своем поздравлении вице-председатель банка "Ротшильд Европа" К. Мангольд отметил, что Нурсултан Назарбаев является гарантом стабильности и преемственности не только для Казахстана, но и для всего мира. «Ваша личность олицетворяет благосостояние и непрерывный рост на пользу казахстанского народа. Поразительные результаты выборов показывают, как глубоко Ваш народ Вам доверяет и искренне верит в то, что вы обеспечите стабильное и успешное будущее всему Казахстану», – пишет К. Мангольд.



Управляющий директор, главный исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе компании "Дойче Банк" П. Тильс обратил внимание, что результаты президентских выборов продемонстрировали широкую народную поддержку проводимой Главой государства политики.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил убежденность, что усилия Нурсултана Назарбаева, как и прежде, будут направлены на экономическое и социальное развитие страны, обеспечение духовного благополучия ее народа. "Отрадно, что особое место в политике Казахстана занимает устроение доб­рых межэтнических и межконфессиональных отношений среди граждан", – говорится в поздравлении.

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Т. Таджуддин подчеркнул, что Казахстан по праву вышел в ряды лидеров по уровню социально-экономических преобразований. "Неоценим и Ваш огромный вклад в укрепление традиционно братских уз дружбы и сотрудничества, межэтнических и межконфессиональных связей и содействие в сохранении духовно-нравственных ценностей народов наших стран", – пишет автор.



Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Р. Гайнутдин выразил убежденность, что доверие казахстанцев к Нурсултану Назарбаеву является свидетельством высокой и справедливой оценки его вклада в определение вектора развития Казахстана, а также выдающихся результатов, которых достигло общество страны во взаимодействии с государством.



Теплые слова поздравления поступили от Президента Российской академии художеств З. Церетели. "Ваш непререкаемый авторитет, высочайший профессионализм и неиссякаемая энергия, а также огромный политический и жизненный опыт позволяют Вам успешно претворять в жизнь масштабные государственные задачи. Будучи блестящим дипломатом, опытным руководителем и человеком высочайшей культуры, Вы вносите большой вклад в решение сложнейших проблем XXI века", – говорится в телеграмме.



Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. Герасимова В. Малышев подчеркнул, что успехи Казахстана, достигнутые под руководством Нурсултана Назарбаева, вызывают огромное уважение и признательность во всем мире. "Как российский кинематографист, не могу не выразить Вам глубочайшее признание за то внимание, которое Вы уделяете развитию сотрудничества между нашими странами в области кинематографии и образования. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Казахстана – могущества и процветания", – пишет автор.



Ректор Московского государственного университета В. Садовничий от себя лично и от имени многотысячного коллектива поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах. "В историю университета вписаны золотыми страницами Ваши выступления и визиты. Мы высоко ценим Ваше отношение к МГУ и всегда будем рады видеть в его стенах Вас – нашего Почетного доктора и профессора", – говорится в письме.



Поздравления на имя ­Нурсултана Назарбаева направили и экс-премьер-министр Королевства Испания Х. Аснар, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Ю. Федотов, посол Кыргызской Респуб­лики в Казахстане Э. Омуралиев, экс-президент Европейского банка реконструкции и развития Т. Миров, члены Организации мира и дружбы Монголии, депутат Германского Бундестага Ф. Миссфельдер.



Письма и телеграммы с наи­лучшими пожеланиями поступили из Российской Федерации: от президента Российской академии наук В. Фортова, председателя Российского Национального комитета по Черноморскому экономическому сотрудничеству В. Архипова, президента Международной ассоциации детских фондов, председателя Российского детского фонда А. Лиханова, президента Международной академии информатизации В. Набатникова, президента Международной инженерной академии и Российской инженерной академии Б. Гусева.



Слова поддержки в адрес Нурсултана Назарбаева выразили: депутат Государственной Думы Федерального Собрания, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками О. Лебедев, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей В. Глухих, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан М. Васильев, президент Федерации "Казах куреси" Москвы В. Резанов, преподаватели истории в технических вузах России, преподаватели и сокурсники Главы государства из Москвы, семья Резановых из Троицка Московской области, жительница с. Ивановская Крас­нодарского края Р. Панченко.

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Коллектив Международного фонда Д. Кунаева подчеркнул, что именно благодаря деятельности Нурсултана Назарбаева Казахстан является современным многонациональным государством, голос которого слышен во всем мире. "Мы испытываем огромную радость и гордость за Вас, за Вашу титаническую деятельность на благо страны. Казахстанцы смотрят уверенно в свое будущее, когда наше государство развивается под Вашим руководством", – говорится в письме.



Пожелания и слова поддержки направили и работники Национального ядерного центра Республики Казахстан, которые отметили, что итоги выборов в очередной раз стали свидетельством высокого доверия народа к своему Президенту. "Все мы видим результаты государственного курса. Это единство, стабильность, согласие, процветание и устремленность в будущее. Под Вашим руководством Республика Казахстан за относительно короткий промежуток времени добилась значительных успехов в сфере внешней политики, став авторитетным и ответственным членом международного сообщества", – пишут авторы.



Члены Ассоциации строителей Казахстана обратили внимание, что итоги волеизъявления избирателей показывают огромную любовь и безграничное доверие народа Президенту. "Благодаря Вашим усилиям Казахстан сегодня неузнаваемо изменился. Мудро, уверенно и взвешенно Вы ведете страну по пути стабильности. И этот путь – единственно верный. Стабильность на фоне глубокого политического кризиса в соседних странах особенно ценна. Благодаря этому, страна за годы своей независимости достигла таких высот, о которых могли мечтать наши предки", – говорится в поздравлении.



Многотысячный коллектив группы компаний "Казцинк" выразил огромную радость возможности поздравить Нурсултана­ Назарбаева с убедительной победой на президентских выборах. "Испытанное временем сложных перемен в период становления и развития независимого Казахстана, Ваше безусловное единство с народом дает впечатляющие результаты. В центре Вашей неустанной заботы – казахстанцы, их образование, здоровье, нравственное, духовное и физическое развитие. Народ Казахстана вновь показал свое единство в стремлении идти дальше и сохранять мир и согласие в обществе, сплотиться и победить, опираясь на общую духовную силу "Мәңгілік Ел", – пишут авторы.

Работники ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова" поздравили Главу государства с яркой победой на внеочередных выборах. "Мы уверены, что Ваша победа ознаменует новый этап процветания Казахстана», – говорится в поздравлении.



В своем поздравлении многонациональный трудовой коллектив эксплуатационного локомотивного депо Алматы обратил внимание, что дорога, пройденная под руководством ­Нурсултана Назарбаева за все годы независимости, является путем построения сильного и процветающего государства.



Трудовой коллектив АО "Рахат" Алматы подчеркнул, что убедительная победа Нурсултана­ Назарбаева свидетельствует об огромном доверии казахстанского народа к своему бессменному Лидеру. "Итоги голосования еще раз продемонстрировали масштаб всенародной поддержки проводимого Вами курса развития. Мы уверены, что под Вашим руководством наша страна преодолеет любые трудности и сумеет достичь еще большего успеха", – пишут авторы.



Представители ТОО "Modern Media Group" отметили, что выбор казахстанцев направлен на благо нации, страны и всего человечества. "Такая сплоченность является ярким примером демократии, честности, открытости и большой ответственности. Народ любит своего Президента и желает ему счастья, здоровья, долголетия, благополучия, добра. У Казахстана один вектор победы – с Вами", – говорится в письме.



Коллектив Международного казахско-турецкого университета им. Х. Ясави подчеркнул неоценимый вклад Нурсултана Назарбаева в процветание независимого Казахстана, благодаря чему граждане страны выразили свою поддержку его кандидатуре на состоявшихся президентских выборах.



Профессорско-преподавательский состав Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева отметил внимание, уделяемое государством развитию сферы образования, благодаря чему вуз достиг значительных успехов в своей деятельности. "Уверены, что в будущем в рамках реализации институциональных реформ нау­ка и образование страны поднимутся на еще более высокий уровень", – пишут авторы.



Коллектив и учащиеся Казахского государственного женского педагогического университета обратили внимание, что Казахстан еще раз предстал перед всем миром как родина дружбы и взаимопонимания, сплоченности и единства. "Мы единогласно поддержали Вас на состоявшихся президентских выборах, поскольку связываем достижение Казахстаном новых высот только с Вашим именем", – пишут авторы.

В своем поздравлении коллектив Казахского национального педагогического университета им. Абая подчеркнул, что достижения Казахстана за годы независимости в социально-экономической, культурно-гуманитарной сфере являются результатом деятельности Главы государства.



Члены профессорско-преподавательского состава и учащие­ся Атырауского института нефти и газа отметили важность состоявшихся президентских выборов как для старшего, так и молодого поколения казахстанцев, которые в едином порыве поддержали Нурсултана Назарбаева.



Коллектив Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева обратил внимание, что под руководством Главы государства наша страна достигла успехов на международной арене, в экономическом развитии, обеспечении стабильности и единства в республике.

Представители Международной экономической академии "Евразия" выразили уверенность, что индустриально-инновационный путь, осуществляемый под руководством Нурсултана Назарбаева, выведет экономику страны на новый уровень развития. "Сегодня мы строим смелые планы на будущее. Ваш всенародный мандат укрепляет возможности Евразийского экономического союза, позволит в полном объе­ме использовать его потенциал и интеграционную роль в мировом пространстве", – говорится в поздравлении.



Кроме того, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний от лица духовенства и верующих Уральской епархии поздравил Главу государства с переизбранием на пост Президента, пожелав крепкого здоровья и успешного управления Казахстаном.



Председатель республиканской организации ветеранов У. Озганбаев подчеркнул, что победа Нурсултана Назарбаева­ на президентских выборах является свидетельством высокой оценки политики Главы государства, направленной на обеспечение единства, экономической стабильности и миролюбия, межэтнического и межконфессионального согласия.



Слова поддержки в адрес Главы государства выразили члены республиканского общественного объединения "Союз ученых", коллектив средней школы им. Жамбыла Жаркента, учителя и одноклассники Главы государства из Карасайского района Алматинской области.

Свои поздравления также нап­равили заслуженный деятель Казахстана, писатель С. Досанов, писательница Ш. Кумарова из Алматы, Герой Социалис­тического Труда Б. Шукирбеков из Астаны, главный редактор республиканского журнала "Абай" Семея Восточно-Казахстанской области М. Оспанов, академик Национальной академии наук Б. Жумагулов. профессор Шымкентского университета Н. Откельбаев.

Теплые пожелания поступили и от ветеранов тыла из с. Шемонаиха Восточно-Казахстанской области Никитиной, Дрючиной, Федоровой и Бородиной, жителя с. Жайнак-батыр Алматинской области О. Байтугаева, З. Баймахановой из Казалинска Кызылординской области, Ж. Дарибае­вой из Алматы, Н. Черпоковой из Астаны, Б. Ахметова из Караганды и О. Кушекбаев из Шымкента.