Свежий выпуск
Из-под палки не пойдет
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

В Послании народу Президент отметил большие перспективы сельской кооперации. В стране уже реализованы успешные проекты с участием сельхозкооперативов, и этот опыт надо масштабировать.

Фермеры небольшого села Жанажол по своей воле объединились в 2016 году в СПК «Қос Қопа», чтобы успешнее решать проблемы. Состав агроформирования немногочисленный – всего-то четыре фермерских хозяйства, но ровно столько их и имеется в этом населенном пункте. Поэтому можно констатировать: местное крестьянское сообщество стопроцентно влилось в кооператив.

Не так давно довелось увидеть, как коскопинцы дружно трудятся на заготовке сена для зимовки скота. Там и состоялся наш разговор с главным идейным вдохновителем создания сельхозкоо­ператива и его председателем Жакией Аманжоловым.

По его словам, долгие годы односельчане, занимающиеся пре­имущественно животноводством, бились с имеющимися проблемами в одиночку, но это не приносило нужного результата. К примеру, каждый год значительное поголовье коров оставалось яловым, а значит не было приплода молодняка. При таких условиях хозяйства не могли развиваться, уменьшалось количество скота.

Создание в 2016 году сельхоз­кооператива позволило объединить средства и закупить племенных быков-производителей. Этот шаг и решил проблему осеменения коров. Как результат на подворьях и фермах стали получать больше телят.

Стоит отметить, речь идет о высокопородном молодняке, который по многим качественным параметрам превосходит местную породу. Это не могло не отразиться положительно на положении хозяйств – членов кооператива. Они встали с колен.

Еще одним выигрышем можно считать открывшийся доступ к субсидиям: государство выплачивает их сельхозкооперативу за быков-производителей. Кстати, через каждые два года этих животных сменяют, чтобы улучшить кровосмешение.

Для фермеров самой горячей и продолжительной в году кампанией выступает кормозаготовка. При этом располагают сейчас кооператоры лишь видавшими виды тракторами «Беларус» и Т-40 еще советского образца, а на покупку новой техники пока нет средств. Поэтому именно в сезон кормозаготовки особенно необходимо объединение в один кулак «железных коней» и людских сил.

Фермеры убедились в том, что таким путем можно добиться больших результатов. Помощь в кормозаготовке получили «безлошадные» – не имеющие своей техники сельчане. Кооператив выкашивает их луга, сгребает, копнит просушенное сено и затем доставляет до подворий хозяев. Для последних это весьма удобно: нет необходимости нанимать со стороны технику, людей. Правда, в качестве компенсации кооператив получает 20–30%, в зависимости от травостоя, собранного с участка хозяина сена.

В «Қос Қопа» первые укосы сделали еще в июле. По словам фермеров, травостой нынче такой же, что и год назад, то есть небогатый. Погода была преимущественно сухой, что отразилось на состоянии трав: влаги в них мало. Оттого скошенную сегодня траву уже на следующий день, после того как она стягивается в кучи (это еще не стога), грузят на тракторные тележки и отправляют до места назначения. Раньше на весь названный цикл, от покоса до вывоза с поля готового сена, уходило до нескольких дней.

…Закончив с нехитрым полевым обедом, труженики кооператива продолжили работу. Осенний день так же дорог, как и весенний – надо успеть управиться с нескошенными покосами. Вместе сделать это легче, чем врозь. Поэтому в «Қос Қопа» не сомневаются в верности принятого шесть лет назад решения о кооперации.

Правда, несмотря на минувшие шесть лет после создания, сельхозкооперативу еще только предстоит стать успешным, рентабельным предприятием.

Сельскохозяйственная кооперация, как известно, хорошо развита в странах Европы. Особенно заинтересованы в ней мелкие и средние фермерские хозяйства. Объединившись, они решают проблемы переработки выращенного, сбыта готовой продукции, обработки земли и так далее. Спус­тя годы сомнений, неудачных попыток массового привлечения фермеров в СПК, к казахстанским фермерам тоже пришло понимание необходимости создания сельскохозяйственных кооперативов.

Главное в этом деле – не нарушить основной принцип, заключающийся в добровольности вступления в кооператив.

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