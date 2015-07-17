Из подручных средств – о вечном Свежий выпуск 409 Наталья ГАПОНОВА

Вопрос идентичности – один из самых важных в искусстве. Особенно остро он звучит, когда художник пересекает границы, меняя страну пребывания, т. к. и границы идентичности при этом сдвигаются. Выставка Людмила Христесевой называлась Sustainidentity (sustain – «подтверждать», «поддерживать» и identity – «идентичность»), и ее можно расценить как попытку найти ответ на вопрос о месте женщины, поменявшей постсоветское пространство на новую реальность «страны развитого феминизма».

После окончания Витебского технологического университета (магистр искусств по специальности «дизайн костюма и тканей») Людмила в 2001 году переехала из Беларуси в Швецию. В начале своей карьеры сотрудничала (и в качестве фотомодели) со знаменитым шведским модельером Ларсом Валлином. Позднее Л. Христесева смогла проявить себя как художник, работающий с гендерной тематикой на пересечении живописи, моды и видео.

Экспозиция состояла из трех частей, были представлены объекты-туали, живопись и видео. Цикл живописных произведений Femininity («Женственность») передал самые разные чувства, отличались и женские образы – яркие, уверенные в себе, сомневающиеся, веселые и печальные, влюбленные и отчаявшиеся. Как было и есть везде и во все времена.

Художница нашла свой образ, свой объект – туаль. «Туали выполняют у модельеров функцию набросков, на которых отрабатывается фасон. Их делают из холста. Эти бабочки-однодневки создают и тут же выбрасывают, как отработанный материал. У Людмилы туали оживают, превращаясь в самостоятельные персонажи», – отмечает искусствовед Надежда Воинова.

Свои работы автор создает из подручных средств, в ход идут старые обрывки ненужных материалов. Это тоже влияние шведского образа жизни, ведь в этой северной стране перерабатывается почти сто процентов отходов. Большинство – в новые продукты, у Людмилы – в картины… Выставка заинтересовала столичных любителей современного искусства, потому что все произведения «рассказывали» не только о женщине, ее вечных проблемах и ее мировосприятии, но и просто о мире – разнообразном, противоречивом, вечном.

…Две работы – туали – Людмилы Хрис­тесевой переданы в коллекцию Национального музея РК. Его директор Дархан Мынбай поблагодарил посольство и Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в Казахстане Христиана Камилла за донацию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество со шведскими авторами.



