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Из поколения в поколение
Наталья Денисова
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В Кызылорде общественно-культурный центр «Славяне» организовал красивое и доброе памятное мероприятие, посвященное дням защитника Отечества и Великой Победы.

Прошло мероприятие в формате школьной линейки у братской могилы воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

В военные годы в Кызылорде дислоцировалось несколько госпиталей, в которых лечили и реабилитировали раненых на фронтах. В братской могиле похоронены те, кого медикам спасти не удалось.

Учащиеся школы-лицея №5 им. Панфилова прочитали проникновенные стихи, представили литературный монтаж и подарили всем присутствующим символ мира – бумажных журавликов.

Почтить память воинов Великой Отечественной войны пришли сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім», члены общественно-культурного центра «Славяне», работники областного военкомата, воины-интернацио­налисты, ветераны тыла, активисты этнокультурных объединений области, молодежь.

Честь выступить на линейке была предоставлена руководителю ОКЦ «Славяне» Галине Щербаковой, директору КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Кызылординской области Бахытжану Камалову, военруку пятой школы Вахиту Валиеву. И каждый из них нашел свои слова, чтобы поделиться чувствами, личными переживаниями.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память солдат и офицеров, отдавших жизни за Родину, и возложили цветы и венки на братскую могилу.

Галина Щербакова выразила благодарность сотрудникам ТОО «Промспектрстрой», которые провели небольшой ремонт на братской могиле.

– Для нас это очень важно, ведь поддержание памятных мест в чистоте и порядке – дань подвигу прошлых поколений. Молодежь должна знать, какой ценой завоевана Победа, и передавать эти знания и уважение из поколения в поколение.

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