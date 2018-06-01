​Из полиции в музей

Житель села Коянды Целиноградского района сдал в местный отдел полиции винтовку системы «Бердан № 2» образца 1867 года.

По словам сельчанина, оружие ему досталось от умершего родственника, а увидев объявление о проведении республиканской акции, он решил сдать эту раритетную винтовку полуторавековой давности в полицию. Кстати, предварительная экспертиза показала, что за свою «берданку» мужчина получит вознаграждение в 83 000 тенге. А сами полицейские планируют сдать ее в музей в качест­ве экспоната.

С 10 апреля в регионе проводится акция по выкупу незарегистрированного оружия. Акмолинцы уже сдали в полицию 237 единиц оружия, а также более 4 тыс. патронов. На сегодняшний день выделенные средства полицейскими полностью освоены, выплаты же акмолинцы получат пос­ле проведения экспертиз. При этом стражи порядка отмечают, что они могут сдать в полицию имею­щееся оружие и на безвозмездной основе, а вот незаконное его хранение влечет за собой уголовную ответственность по ст. 287 УК РК.