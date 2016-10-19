На всех этапах Дмитрий вместе с Ангелиной Яницкой показали блестящие результаты и слаженную командную работу. Список достижений Федьковича, мастера спорта международного класса по спортивной акробатике, обладателя Кубка РК, чемпиона Азии и мира, постоянно пополняется результативным участием в республиканских и международных турнирах. Он с удовольствием делится впечатлениями от поездки и уже готовится к следующим состязаниям, отмечая, что Кубок мира – это место, где встречаются сильнейшие и опытнейшие атлеты. Поэтому участвовать в соревнованиях такого уровня очень престижно.