Свежий выпуск Из последнего призыва Максут ИРЖАНОВ, Западно-Казахстанская область

Призвали его из родного села Васильевка Бурлинского района Теректинским райвоенкоматом осенью1944 года, как только ему 10 октября исполнилось 17 лет. Он даже не представлял себя солдатом: маленького роста, был совсем мальчишкой. «Винтовка со штыком длиною в 149 сантиметров была чуть выше меня. Но раз Родина призвала, я был обязан идти и защищать ее», – вспоминает он.

После краткосрочного обучения при райвоенкомате призывников привезли в г. Белебей, что недалеко от Уфы. Там учеба длилась еще около шести месяцев. Затем их во второй половине апреля 1945 года одели в черное обмундирование, другого на складе не оказалось, и отправили на Дальний Восток. Николай впервые ехал на поезде. Сначала все было здорово: за окном мелькали леса и горы, города и села… Но более чем двухнедельная езда так вымотала молодых солдат, что выгружались они на станции Платоновка, недалеко от Владивостока, еле передвигая ноги, у некоторых кружилась голова. Но радость от известия, что прибыли на место дислокации, шум, крики, стрельба быстро прибавили им сил, и уже через несколько часов они ликовали вместе со всеми. Оказалось, что они прибыли на место 9 мая 1945 года, и сюда только что пришла весть о Победе над Германией.

Но это не означало, что их теперь повезут назад. Впереди была настоящая солдатская служба. Сначала новичков определили в трудовой лагерь, а оттуда уже путем отбора определяли в то или иное воинское подразделение. Николай Дондин попал в отделение минометчиков, в котором оказались трое старослужащих, прошедших боевую закалку в боях против фашистов, и трое молодых бойцов. «Старики» сразу взяли опекунство над «желторотыми», порой ворча: «Что ж, мальчишек-то на войну пригнали?!» Часто «старики» подменяли молодежь в карауле, говоря: «Иди, сынок, поспи, а утром сменишь, мы люди привычные…»

Ну как тут, действительно, не вспомнить слова из поэмы Твардовского «Василий Теркин»: «Поглядеть – и впрямь – ребята! Как по правде желторот. Холостой ли он, женатый, этот стриженный народ?»

Дальнейшая служба проходила на станции Камень-Рыболов в 90 км от Владивостока. Николай стал наводчиком 120-миллиметрового миномета и уже показывал неплохие результаты на стрельбах. Когда их привезли сюда, никто не говорил, что идет война с японцами. Вскоре они своими глазами увидели, что несет человечеству война, когда оказались в селе, полностью уничтоженном японскими смертниками. Их продвижение вперед было остановлено тем, что был разбомблен мост и надо было переправляться через местную реку на лодках. События происходили в 15–20 км от границы с Маньчжурией. Когда начали бомбить, «старички» вновь взяли испуганных новичков «под крыло» и помогли достичь берега. «Два-три дня шли в наступление на боевом взводе, – говорит медленно ветеран. – Благодаря этим солдатам, каждого из которых мы звали батя, их заботе о нас, наверное, я и остался жив. Было ранение в ногу, но это ерунда: после перевязки, несмотря на то что была задета кость, остался в строю».

На этой войне у минометчиков была своя задача: вовремя прибыть на освобожденную пехотой территорию, выставить орудия и провести минометный артобст­рел вражеских позиций. Таким образом было пройдено около 500 км. В составе 40-й отдельной минометной бригады 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К. Мерецкова рядовой Дондин участвовал в форсировании реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дунненского укрепрайонов, преодолевая труднодоступные горно-таежные местности, овладевая городами Мишань, Гирин, Яньцзы, Харбин, Красноармейск.

Квантунская армия была разгромлена. Победе над империалистической Японией радовались не меньше, чем над Германией, а может быть, и больше, потому что впереди теперь была мирная жизнь, и никакая война уже не грозила.

Как реликвию хранит старый солдат, теперь и его можно так называть, первую свою награду – Благодарность от Верховного главнокомандующего И. Сталина от 23 августа 1945 года. Будут потом у него и орден Отечественной войны II степени, и медаль «За победу над Японией», и десятки юбилейных наград, но первая – она для ветерана главная.

После окончания войны еще три года служил в Уссурийске. Уволившись в запас, поддался уговорам своего фронтового друга Федора Скрипкина и поехал на заработки в город Моздок, где работал помощником бурового мастера. И только в 1955 году вернулся на родину, попав по оргнабору на целину. На станции Казахстан Бурлинского района трудился бригадиром плотников, а затем после окончания курсов машинистов крана работал на этой же железнодорожной станции. С 1987 года Николай Дондин на заслуженном отдыхе. Рядом с боевыми наградами появились и трудовые медали «За освоение целинных земель», «Ветеран труда» и несколько юбилейных медалей.

Сегодня участнику той войны Н. Дондину 88 лет. Из памяти солдата уже многое стерто временем, но основные события своей жизни он помнит. В беседе с ветераном мне активно помогал председатель аксайского городского совета ветеранов Махмуд Бокаев, сын фронтовика, детство которого прошло в тяжелые годы войны.

– Это ж надо, – удивляется старый солдат Дондин уже перед нашим уходом, – 70 лет Победе! А кажется, что все это было совсем недавно. Конечно, хочется встретить эту знаменательную дату в здравии и хорошем настроении. Мимо меня этот день точно не пройдет…



