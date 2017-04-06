​Из Сербии с победой

Областной русский драматический театр принял участие в ежегодном XVI Международном фестивале «Славия-2017» в Сербии, где представил постановку Эдварда Радзинского «Нерон и Я» в жанре трагифарса. Премьера спектакля состоялась в октябре прошлого года. Главная идея пьесы в том, что история императора Нерона и его подданных созвучна современности. Автор рассматривает «алхимию власти»: Нерон жестоко расправляется с заговорщиками, сделав свидетелем злодеяний своего учителя Сенеку. Это философская постановка о государстве во все времена. Воп­росы, которые звучат со сцены, актуальны в любую эпоху и для каждого человека.

Выступление жамбылцев имело успех, постановка претендовала на главный приз фестиваля, который в итоге дос­тался эстонскому театру R. A. A. A. M со спектак­лем Аугуста Кицберга «Оборотень». Казахстанские артисты получили золотую статуэтку Дон Кихота и диплом первой степени среди восьми коллективов из разных стран.

Признание у иностранной публики стало заслуженной наградой таланту и огромному труду всей труппы. Высокий уровень мастерства актеров Данияра Кенжебекова, сыгравшего роль императора Нерона, Бекназара Избасарова, выступившего в роли наставника Сенеки, Анатолия Просаловича, Евгения Орлова, Тимура Романюка, Елены Козаченко и других отмечен членами жюри, представителями Союза театральных деятелей России. Также высокие отзывы получила работа режиссера-постановщика спектакля Куандыка Касымова. Приятной новостью стало и то, что жамбылский театр пригласили участвовать в международном фестивале «Встречи в России».