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Из снежного плена
Асемгуль Бакытова, Алматы

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, снегопад начался 11 января в 9 часов утра в предгорных районах, а через полчаса – в городе. Высота снежного покрова по состоянию на 14 часов дня составила 10 см, а к утру следующего дня в некоторых районах увеличилась еще на 5. По предварительным прогнозам метеорологов, выпадение снега в Алматы продолжится с перерывами до 16 января.

В уборке снега в первый день снего­пада было задействовано более 2 000 человек. Были организованы 22 колонны из 138 единиц спецтехники, которые сгребали снег к обочинам дорог. Всего в уборке снега в первый день снегопада задействовали более 620 единиц спецтехники.

В целях предупреждения гололедных явлений коммунальными службами с начала снегопада производилась посыпка дорожного полотна противогололедными смесями. В этих работах были задействованы 190 пескоразбрасывателей. Использовано 1 240 тонн противогололедной смеси, к утру следующего дня эта цифра выросла до более 9 300 тонн. Ночью с 11 на 12 января были проведены масштабные работы по вывозу снега. Эвакуировано более 5 000 куб. м снега. Кроме имею­щейся коммунальной техники со строительных и дорожных организаций дополнительно привлекли 40 самосвалов и 6 погрузчиков. В районных и городском акиматах в эти дни организованы круглосуточные дежурства.

Что касается гололеда на дорогах, то в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы пояснили, что в этих целях традиционно используется смесь отсева – мелкой фракции щебня с технической солью. И этот состав предпочтительней песка, потому что тот дает большую пыльность, а отсев состоит из мелких камней, самый крупный из которых составляет 0,5 мм в диаметре. Смесь отсева с технической солью в соотношении 85% к 15% используется для того, чтобы не дать прилипнуть снегу к асфальту.

Вторую зиму на улицах Алматы работают 17 единиц специальной техники российского производства – разбрасывателей противогололедной смеси. Технологии датские. В этом случае техническая соль смешивается с дополнительным раствором, что придает ей новые свойства – смесью можно покрывать асфальтное покрытие до начала выпадения снега, и снег будет таять сразу, едва соприкоснувшись с обработанной поверхностью. А привычную смесь отсева с той же технической солью можно использовать лишь на поверхности снега, когда его толщина составляет не менее 2 см. На сухую дорогу ее не бросишь, будет отскакивать от колес.

По словам главного специалиста отдела благоустройства управления природных ресурсов и регулирования приро­допользования Алма­ты Александра Сергее­ва, такие спецмашины запускают на оживленных магистральных улицах города, чтобы предугадать появ­ление гололеда и исключить заторы. Используются они лишь на проезжей части, тротуары обрабатывать солью запрещено, там используется привычный песок.

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