Внутренние и внешние акценты

Поездки Касым-Жомарта Токаева в регионы и его выступления на встречах с общественностью содержат важные месседжи по региональной, внутриполитической и международной повестке, считают казахстанские эксперты.

Как подчеркнул директор Инсти­тута прикладных этнополитических исследований политолог Талгат Калиев, наша страна впервые за всю историю независимости оказалась в ситуации, когда внешнеполитические вызовы стали острее, чем внутриполитические. При этом они оказывают серьезное влияние и на внутреннюю повестку. Поэтому в ходе поездок по регионам Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях делает акцент и на вопросы внешней политики.

– Мы живем сегодня под влия­нием глобальных трендов, и воен­ные действия на территории Украины – один из наиболее волнующих казахстанцев вопросов, – сказал эксперт. – Один из участников конфликта – Россия – является нашим крупнейшим торговым партнером и стратегическим союзником. Санкции, введенные рядом государств в отношении Российской Федерации, в значительной мере отражаются на социально-экономической ситуации и в Казахстане. Данная проблема становится еще более актуальной на фоне притока россиян, уклоняющихся от мобилизации.

И когда Касым-Жомарт Токаев говорит об этом, он подчеркивает важность ситуации с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности.

Исходя из содержания выступ­лений Президента в регионах, по словам политолога, можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана. Также он говорит о таких вещах, как формирование ответственности граждан, в том числе по отношению к релокантам, которые прибывают в разные регионы страны, поднимает воп­росы причинно-следственных связей и того, как наплыв мигрантов отразится на внутриполитической, социально-экономической ситуации, межэтническом климате.

Кроме того, Глава государства подчеркивает потенциал каждого региона – как экономический, так и духовно-культурный. Дает поручения, важные для развития областей.

В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев указал на то, что поездки Президента по регионам имеют большое значение как элемент предвыборной подготовки.

– В ближайшие дни ожидается выдвижение действующего Президента кандидатом на предстоящих 20 ноября выборах, – отметил он. – С другой стороны, объезд регионов необходим сейчас с учетом достаточно сложных условий – как внешних, так и внутренних.

Политолог отметил, что Касым-Жомарт Токаев большой упор делает на местную проблематику областей.

– Это показывает, что Глава государства, как говорится, держит руку на пульсе. Президент демонстрирует понимание проблем каждого региона и предлагает меры по их решению. Это касается экономических, инфраструктурных и социальных вопросов, – сказал Данияр Ашимбаев.

Вторая важная часть выступлений Главы государства в регионах, как отмечает эксперт, – это вопросы внутриполитические и стратегические. Президент формулирует идеологемы, которые составляют основу внутренней политики, это – патриотизм, трудолюбие, просвещение, межэтническое согласие и единство нации.

– Третья не менее важная часть – международная повестка, – обратил внимание Данияр Ашимбаев. – Многие обеспокоены сегодня влиянием внешнеполитического кризиса на экономику страны и на безопасность. И Президент лично декларирует те ценности, которыми Казахстан руководствуется во внешней политике. Делает акцент на территориальной целостности и безопасности, говорит о влиянии миграционного потока из России.

Глава государства посетил уже несколько регионов Казахстана. По мнению экспертов, во всех выс­туплениях Президента можно четко выделить региональную специфику, а также внутри- и внешнеполитические акценты, которые последовательно проговариваются во всех регионах.

Часть выступлений при этом адресована и международной аудитории. Глава государства подчеркивает и союзнические отношения с Россией, и стратегическое партнерство с США, Китаем, Турцией, делая акцент на том, что в приоритете у нас всегда – интересы Казахстана.