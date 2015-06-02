Из США – с медалями

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В конкурсе участвовали 668 молодых ученых из 67 стран мира. Нашу страну представляли 12 человек, в том числе и двое школьников из Шымкента. Их соперниками были молодые ученые из США, России, Японии, Кореи, Китая, Турции. Научную работу Торегельды Айтбек и Алисултан Абдуллаев посвятили археологии. Их проект «Исследование состава археологических материалов» основан на изучении артефактов, найденных в ходе археологических экспедиций.
Начинающие ученые признались, что самым сложным этапом для них была отнюдь не научная работа, а защита проекта на английском языке. И тем не менее старшеклассники и с этой задачей справились, сумев преодолеть волнение.

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