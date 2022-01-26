Общество
Из старой наркологии сделали новую поликлинику в Кызылорде
Наталья Денисова
В Кызылорде нашли применение старому зданию областного наркологического центра. Помещения отремонтировали и открыли здесь еще одну городскую поликлинику, центральную, укомплектовали её новой мебелью и инвентарем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"Новая поликлиника позволит снизить дефицит мест сразу в нескольких лечебных учреждениях, - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазылов. - То есть, граждане, например, прикрепленные сейчас к первой, третьей и шестой поликлиникам Кызылорды, получат возможность перейти для медобслуживания сюда".

Всего к центральной поликлинике можно будет прикрепить 30 тысяч человек.



Новый медобъект посетила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, посмотрела, как все здесь организовали, и поблагодарила предпринимателей города, что помогли перепрофилировать старую наркологию в новую поликлинику.



В дальнейшем планируется обеспечить лечебное учреждение аппаратами для рентгена, флюорографии, ультразвукового исследования и санитарным автотранспортом.

Набрано для работы в центральной поликлинике Кызылорды 18 врачей общей практики, 54 средних медработника, сейчас здесь идет подготовка к учету и приему населения.



Популярное

Все
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Обзор главных событий европейского футбола
Дорога певца – вместе с народом
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
Лебеди села Акмол
Стать полноправной частью общества
А ты записался в очередь?
Крепить позиции на рынке
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
Три аспекта реабилитации
Ответ на главный вопрос
И сказать-то нечего
В копилке – три «золота»
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Каждый может стать творцом
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Общество
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию…
Общество
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Общество
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ горо…
Общество
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]