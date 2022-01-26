Из старой наркологии сделали новую поликлинику в Кызылорде
Наталья Денисова
В Кызылорде нашли применение старому зданию областного наркологического центра. Помещения отремонтировали и открыли здесь еще одну городскую поликлинику, центральную, укомплектовали её новой мебелью и инвентарем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Новая поликлиника позволит снизить дефицит мест сразу в нескольких лечебных учреждениях, - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазылов. - То есть, граждане, например, прикрепленные сейчас к первой, третьей и шестой поликлиникам Кызылорды, получат возможность перейти для медобслуживания сюда".
Всего к центральной поликлинике можно будет прикрепить 30 тысяч человек.
Новый медобъект посетила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, посмотрела, как все здесь организовали, и поблагодарила предпринимателей города, что помогли перепрофилировать старую наркологию в новую поликлинику.
В дальнейшем планируется обеспечить лечебное учреждение аппаратами для рентгена, флюорографии, ультразвукового исследования и санитарным автотранспортом.
Набрано для работы в центральной поликлинике Кызылорды 18 врачей общей практики, 54 средних медработника, сейчас здесь идет подготовка к учету и приему населения.