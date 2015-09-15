Свежий выпуск
Из столицы – с победой
Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область
Рейс из Астаны с нетерпением ждали родственники и знакомые семьи Кулсариевых из поселка Жетыбай. В столицу семья поехала не в полном составе – всего 30 человек. Среди них сам глава семьи Орын Кулсариев, его супруга Кундыз, дети, несколько внуков и правнуков. Всего же супруги воспитали 12 детей, 43 внука и 41 правнука.
– Мы целыми днями переписывались по телефону, переживали, – рассказывает внучка Орына Кулсариева Шынар Джанбирбаева. – И, когда услышали и увидели, что мы победили, – все прослезились. Не ожидали такого! Спасибо всем казахстанцам, всем тем, кто отдал за нас свои голоса!
Символично, что встреча в аэропорту проходила под звуки домбры. Сам ветеран труда Орын Кулсариев всю свою жизнь посвятил музыке. Открыл музыкальную школу в поселке Жетыбай, долгие годы был ее директором. А на 77 году жизни даже получил диплом о высшем образовании, став самым взрос­лым студентом в республике. Также глава семьи – кавалер ордена «Құрмет», почетный гражданин области.
– Я счастлив, что на 84-м году жизни получил такой подарок, – сказал, принимая поздравления, Орын Кульсариев. – Нам выпал шанс стать лучшей, самой образцовой семьей в Казахстане. В конкурсе участвовали 16 семей из всех областей. Всего было отдано более 77 тысяч голосов, чуть больше 25 тысяч соотечественников проголосовали за нас.
В качестве награды семья получила памятную статуэтку, диплом победителей Национального конкурса «Мерейлi отбасы» и ключи от микроавтобуса.

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