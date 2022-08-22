Из студентов в заключенные?

Троих 18-летних семейчан задержали полицейские совместно со спецподразделением Национальной гвардии РК. Их подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе управления полиции Семея, ребята решили заработать «легкие» деньги и «устроились» курьерами-закладчиками интернет-магазина.

«В ходе личного обыска у каждого из подозреваемых в кармане были изъяты приготовленные, расфасованные закладки наркотиков в количестве 34 штуки общим весом более 13 граммов. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является психотропным веществом (А-PVP)», – рассказали в полиции.

Сейчас проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Для студентов учебный год может и не начаться, так как они находятся в изоляторе временного содержания. А если их вина будет доказана, то вместо учебы они отправятся в места не столь отдаленные.

Деталями совместной операции полицейских и спецназа «Бүркіт» поделились и в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области. По данным ДП, сначала на трассе Алматы – Усть-Каменогорск был задержан автомобиль под управлением 35-летнего алматинца. С ним ехала супруга, которую он взял в поездку, чтобы создать видимость милой путешествую­щей пары. При осмотре салона спецназовцы обнаружили особо крупную партию синтетических наркотиков весом почти 1 кг – эквивалент 3,5 тыс. доз.

Следом взяли второго участника – 29-летнего парня, у которого изъяли 600 граммов «синтетики», или 2 тыс. доз. А третьим задержанным стал 24-летний житель Актобе, специально прибывший в Усть-Каменогорск с

пятью пластиковыми емкостями с жидкостью общим весом 0,5 кг. Как показала экспертиза, флаконы были наполнены психотропным веществом «альфа-PVP».

– Пресечен ввоз в областной центр восьми тысяч разовых доз наркотиков, – прокомментировал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов. – Примерная стоимость всей партии на черном рынке – более 65 миллионов тенге.

В настоящее время все трое арес­тованы, их действия квалифицируются по части 3 статьи 297 УК РК. Наркодилерам грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.