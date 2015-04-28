Из тени – в свет

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
По словам руководителя отдела по управлению коммунальной собственностью управления финансов Динары Улукпановой, за первый квартал текущего года по области поступило 1 649 заявлений на легализацию 3 132 объектов недвижимого имущества. Общая его стоимость составляет свыше 8 млрд. тенге. Всего за истекший период легализовано по 784 поступившим заявлениям 1 458 объектов недвижимости. Это жилые дома, садовые домики, хозяйственные постройки, коммерческие объекты на сумму более 3 млрд. тенге. Количество возвращенных на доработку заявлений составляет 782 по 1 478 объектам недвижимости на сумму 3,8 млрд. тенге. Как говорят специалисты, в основном это происходит по причине представления документов на незавершенное строительство объектов легализации, а 8% – из-за нецелевого назначения занимаемого земельного участка, принадлежащего субъекту легализации на правах собственности, или же неправильно оформленного технического паспорта.

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