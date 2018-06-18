Из трудового рабства спасли жителя Мангистауской области
В Мангистауской области мужчину вызволили из трудового рабства. В настоящее время пострадавший вернулся домой в Мангистау. Ему оказана вся необходимая помощь. Об этом случае рассказал председатель ОО "Мейерим" Александр Муха, передает InAktau.
Как сообщается, спасти мужчину помогло своевременное вмешательство сотрудников международной организации по миграции (МОМ) и родных, которые забили тревогу и написали заявление в полицию о пропаже человека. Жителя Мангистау удалось разыскать и вызволить из рабства.
На первое время, пока оформлялся сертификат о возвращении, казахстанца приютили в церкви. Когда все бумаги были готовы, пострадавшего сопроводили до самолета.
В Актау мужчину встретили родные, сотрудники Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности и сотрудники полиции. Общественное объединение "Мейерим" оказало помощь в восстановлении всех документов, которые у казахстанца отобрали рабовладельцы.
По информации Александра Мухи, жертвами торговли людьми в этом году в Мангистауской области стали шесть человек. Все они граждане Узбекистана, которые приехали в регион на заработки, но доверились не тем людям. В прошлом году правозащитники вызволили из рабства 18 человек.
Спикер отметил, что многие люди, побывавшие в рабстве, не обращаются в полицию, потому что боятся за свою дальнейшую судьбу.
"Пострадавшим оказывают помощь психолог, юрист, социальные и медицинские работники, представители управления по борьбе с организованной преступностью. С последними жертвы торговли людьми зачастую отказываются работать, все, что они хотят – получить свои документы и уехать на родину. Принудить их писать заявление никто не может, факт преступления регистрируется, но рабовладельцы и работорговцы остаются безнаказанными", – добавил председатель ОО "Мейерим".