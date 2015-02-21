Из уклонистов – в добровольцы Свежий выпуск 738 Сергей ГОРОВ

Призывник К. при отсутствии законных оснований для освобождения от службы в армии умышленно уклонялся от призыва. На судебном заседании молодой человек свою вину признал полностью и чистосердечно раскаялся. При этом попросил освободить его от уголовной ответственности в связи с тем, что в настоящее время он... добровольно изъявил желание служить в Вооруженных силах (о чем обратился с заявлением на имя начальника отдела по делам обороны Павлодарского района). Более того, «доброволец» уже приглашен в отделение военкомата для призыва и отправки в войска.

Учитывая молодость К. и его раскаяние, суд прекратил производство по уголовному делу.



