​Из варягов – в кочевники

Научные исследования ученых из скандинавских стран приводят к выводу, что половина населения прибалтийского региона имеет казахские корни. Анализ ДНК подтвердил, что половина варяжских корней состоит из генофонда кочевников. При этом исследования подтверждают, что 50% жителей Дании, Норвегии, Швеции и других скандинавских стран по отцовской линии имеют тесную генетическую связь с народами, проживающими в Центрально-Азиатском регионе.

Казахское географическое общество в партнерстве с Ассамблеей народа Казахстана оказало посильную помощь в исследованиях, проводимых группой ученых из Норвегии, обнаруживших совпадение ДНК кочевников, населявших территорию Центральной Азии, и потомков древних викингов, бороздивших моря Европы и, по неподтвержденным данным, первыми открывших Америку.

– Я не первый раз в Казахстане, – рассказывает ученый-историк из Норвегии Стурла Еллингваг. – Нынешнее наше путешествие является своеобразным подведением итогов всех исторических исследований. За эту поездку мы собрали огромное количество генетических образцов для дальнейших исследований.

Их суть сводится к тому, что код ДНК номадов на 50% совпадает с кодом ДНК викингов. Дело в том, что ученый-математик Джо Ройслиен в поисках очередной сенсации для своей телевизионной программы, транслируемой на 30 стран, дал задание своим сотрудникам найти очередную сенсацию, способную перевернуть мировоззрение европейцев.

– Оказалось, что все скандинавские народы, несмотря на то, что они гео­графически от Азии находятся очень далеко, имеют прямую генетическую связь с народами, проживающими в вашем регионе, – рассказывает ученый, ведущий научно-популярной программы Digit (Норвегия) Джо Ройслиен. – Это была совершенно новая для нас информация, и мы решили исследовать этот вопрос. После месяцев исследования у себя в стране мы приняли решение привезти нашу съемочную группу в Казахстан. В течение недели мы снимали все подряд: в степи, в горах, в лесах и болотах. Мы были шокированы и приятно удивлены тем, что можно увидеть связь не только на генетическом уровне, но и между нашими культурами. На самом деле, несмотря на расстояния, мы намного ближе друг к другу. Мы общались с очень большим количеством людей, и ваша культура нам очень понравилась. Здесь мы встретили открытых, дружелюбных людей. В итоге я сделал поразительный вывод: жители Скандинавии и Центральной Азии – мы все кочевники, просто вы кочевали по земле, а мы по воде.

Группа исследователей из Европы собрала уникальный материал, подтверждающий наше генетическое родство. К тому же иностранные журналисты снимут документальный фильм об истории и культуре Казахстана, а ученые на основании полученных данных проведут научные исследования этногенетических параллелей жителей наших стран.