Из-за аномально сильного дождя без света остаются свыше 8600 жителей Уральска

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В Уральске свыше 8600 жителей остаются без электроснабжения из-за аномально сильного дождя, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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В Уральске за 12 часов выпало свыше 48 мм осадков, то есть 1,5 месячные нормы. Это дало нагрузку на все коммунальные системы областного центра. Как отметил руководитель городских электросетей Сергей Доля, отключения из-за обрывов и замыканий были зарегистрированы практически в каждом районе города. На утро были отключены 24 воздушных линии 10 кВт. Без света остались свыше 8600 абонентов и более 1000 юрлиц. Ряд соцобъектов, в том числе кардиоцентр и дом инвалидов, продолжает работать на резервных генераторах.
"Ночью без электроснабжения остались 11 канализационных насосных станций, – прокомментировал ситуацию заместитель акима г. Уральск Мирас Мулкай. – Все силы городского филиала Западно-Казахстанской электросетевой компании были направлены на восстановление электроснабжения этих объектов. Они были включены в течение 40 минут. До 6 утра вода из машинных залов была откачана, и водоснабжение возобновлено. Таким образом, ночью отсутствие воды никто особо не ощутил".
В настоящий момент на восстановление электросетей брошены все силы – работают 10 ремонтных бригад.
"В первую очередь будем восстанавливать высоковольтные линии, налаживать электроснабжение социальных объектов. Их планируем подключить сегодня до вечера. За ближайшие сутки выполнить весь объем ремонтных работ нереально, – признался главный энергетик города. – Нужно учитывать также, что износ сетей составляет по городу 80%".
Ночью из-за замыкания электропроводки был зафиксирован один пожар, 40% уличного освещения не работало. Остаются обесточенными 17 светофоров.
В городе 7,5 км проточных арычных систем и 120 км систем испарителей. Все они оказались переполненными. Вода пошла на проезжую часть, тротуары, под дома. Поступило 35 сообщений об угрозе подтопления жилых домов. Из них отработаны подтвержденные факты по 9 адресам – была произведена откачка воды, установлены мешки с песком. В основном это частные дома, расположенные в старой части города.
Вся имеющаяся в городе спецтехника вышла на откачку воды. За шесть часов с городских улиц было откачено более 500 кубов воды. Для сравнения, весной такой объем откачивали за неделю.
"Эти работы продолжаются, – сказал директор ТОО "Жайык таза кала" Ринат Нургалиев. – Сейчас 28 единиц техники и 350 работников ТОО убирают воду вдоль дорог, чтобы не было подтопления домов".
Аномальный дождь вызвал протекание крыш 25 уральских многоэтажек. Решение этой проблемы – забота самих жильцов.
"Помощь, которую мы можем предложить, – это участие в программе Модернизации ЖКХ, – отмечает руководитель отдела ЖКХ Жандос Дуйсенгалиев. – Для этого нужно согласие не менее 70% жильцов дома. Но активность очень низкая. И такая ситуация будет повторяться каждый дождь или сильный снегопад".
Как заверили в городском акимате, обстановка находится под контролем.