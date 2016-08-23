Из-за ажиотажа банки Азербайджана ограничили продажу наличной валюты

Банки Азербайджана ограничили либо вовсе прекратили продажу наличных долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
В частности, в крупнейшей финансовой организации страны – Международном банке Азербайджана сообщили, что лимит продажи доллара на человека установлен от $300 до $500, в банке Standard заявили, что с 23 августа продажа долларов остановлена, в "Экспрессбанке" сказали, что могут продать не более $100, в YapiKredi Bank Azerbaijan – $300, причем только с предъявлением удостоверения личности, в "Амрахбанке" – $200, в банке "Республика" – $300. При этом во всех банках отметили, что не получали указаний сверху об ограничении продажи долларов.
Сложившаяся ситуация вызывает определенный валютный ажиотаж, некоторые эксперты стали говорить о возможной третьей волне девальвации: первые две произошли в феврале и декабре 2015 года, в результате чего национальная валюта – манат – обесценилась более чем на 50%.
Между тем Центробанк Азербайджана (ЦБА) выступил накануне с заявлением, подчеркнув, что слухи о возможной девальвации "беспочвенны", а курс маната формируется в соответствии с курсовым режимом, в зависимости от спроса и предложения. Касаясь дефицита валюты, в ЦБА отметили, что в настоящее время "Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) продает валюту на аукционах Центробанка и продажи будут продолжаться".
Регулятор добавил, что в дни, когда аукционы не проводятся, проходят межбанковские торги, где банки погашают свой спрос на валюту. Последний раз, 18 августа, ГНФАР продал банкам страны на аукционе $50 млн. При этом, по неофициальным данным, спрос коммерческих банков на валюту превышает $600 млн.
То, что спрос на валюту превышает предложение, подтвердили и в Палате по надзору за финансовыми рынками. Здесь считают, что этого "можно было ожидать, так как с приходом осени растет экономическая активность, приближаются сроки выплат местными компаниями зарубежным партнерам".
Говоря об ограничениях, устанавливаемых банками на продажу валюты, пресс-секретарь Палаты Руфат Аббасов отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что регулятор отвечает за то, чтобы банки осуществляли обмен валюты в 4-процентом маржевом коридоре, установленном Центробанком.
"Пока никаких нарушений маржи банками не зафиксировано. Что касается лимитирования продажи валюты, то это дело самих банков. У нас свободный рынок, и спрос определяет предложение", – сказал Аббасов.
По мнению известного азербайджанского экономиста и эксперта Октая Ахвердиева, ажиотаж на валютном рынке имеет больше "психологическую подоплеку".
В частности, в крупнейшей финансовой организации страны – Международном банке Азербайджана сообщили, что лимит продажи доллара на человека установлен от $300 до $500, в банке Standard заявили, что с 23 августа продажа долларов остановлена, в "Экспрессбанке" сказали, что могут продать не более $100, в YapiKredi Bank Azerbaijan – $300, причем только с предъявлением удостоверения личности, в "Амрахбанке" – $200, в банке "Республика" – $300. При этом во всех банках отметили, что не получали указаний сверху об ограничении продажи долларов.
Сложившаяся ситуация вызывает определенный валютный ажиотаж, некоторые эксперты стали говорить о возможной третьей волне девальвации: первые две произошли в феврале и декабре 2015 года, в результате чего национальная валюта – манат – обесценилась более чем на 50%.
Между тем Центробанк Азербайджана (ЦБА) выступил накануне с заявлением, подчеркнув, что слухи о возможной девальвации "беспочвенны", а курс маната формируется в соответствии с курсовым режимом, в зависимости от спроса и предложения. Касаясь дефицита валюты, в ЦБА отметили, что в настоящее время "Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) продает валюту на аукционах Центробанка и продажи будут продолжаться".
Регулятор добавил, что в дни, когда аукционы не проводятся, проходят межбанковские торги, где банки погашают свой спрос на валюту. Последний раз, 18 августа, ГНФАР продал банкам страны на аукционе $50 млн. При этом, по неофициальным данным, спрос коммерческих банков на валюту превышает $600 млн.
То, что спрос на валюту превышает предложение, подтвердили и в Палате по надзору за финансовыми рынками. Здесь считают, что этого "можно было ожидать, так как с приходом осени растет экономическая активность, приближаются сроки выплат местными компаниями зарубежным партнерам".
Говоря об ограничениях, устанавливаемых банками на продажу валюты, пресс-секретарь Палаты Руфат Аббасов отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что регулятор отвечает за то, чтобы банки осуществляли обмен валюты в 4-процентом маржевом коридоре, установленном Центробанком.
"Пока никаких нарушений маржи банками не зафиксировано. Что касается лимитирования продажи валюты, то это дело самих банков. У нас свободный рынок, и спрос определяет предложение", – сказал Аббасов.
По мнению известного азербайджанского экономиста и эксперта Октая Ахвердиева, ажиотаж на валютном рынке имеет больше "психологическую подоплеку".