Из-за бешеной кошки перекрыты улицы поселка в Актюбинской области

В поселке Курылыс Иргизского района с 20 февраля действует ограничение движения по двум улицам, жители делают прививки домашним животным и обеззараживают хозпостройки из-за нападения бешеной кошки, сообщает портал "Диапазон"
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По информации интернет-ресурса, кошка исцарапала 30-летнего жителя Курылыса. Он обратился за помощью к врачу, у кошки заподозрили бешенство и забрали в ветеринарный пункт. Там вскоре животное умерло, а в областной ветлаборатории по результатам исследований подтвердили, что кошка болела бешенством.
"Ветинспекция дала рекомендацию акиму сельского округа ввести ограничение движения, с 20 февраля они действуют на двух улицах. Специалисты привили в поселке 116 голов крупного рогатого скота, 189 овец и коз, 6 лошадей, 1 верблюда, 8 собак и 6 кошек. Обеззаражены 14 сараев площадью 2400 квадратных метров", – рассказал руководитель отдела ветеринарии администрации Иргизского района Еркин Жусупов.
Ветеринары продолжают наблюдать за домашними животными в поселке.