Из-за бизнеса супруги уволили руководителя УСЭР Мангистауской области
Азамат Сыздыкбаев
Руководитель Управления Службы экономических расследований по Мангистауской области С. Куаншалиев был освобожден от занимаемой должности в результате судебного расследования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов РК.
Конфликт интересов по службе – так официально называется причина увольнения должностного лица. Дело в том, что его супруга является учредителем ТОО "Партнер Актау Компани", которое, как выяснилось, занимается реализацией алкогольной продукции с учетно-контрольными марками неустановленного образца.
Кроме того, при сравнительном анализе объемов отгруженной оптовыми реализаторами алкогольной продукции и сведений в сопроводительных накладных на алкогольную продукцию ТОО "Партнер Актау Компани" установлены значительные расхождения по сумме товара.
С. Куаншалиев не обратился с письменным рапортом к своему непосредственному руководству и продолжал выполнять свои служебные обязанности, в нарушение требований законов РК "О государственной службе" и "О противодействии коррупции", в которых дано четкое понятие конфликта интересов.