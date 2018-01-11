Из-за бурана поезда приходят на вокзал Астаны с опозданиями

Прибытие поездов происходит с задержкой из-за бурана в Астане и Акмолинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как удалось узнать, в связи с погодными условиями в течение всего дня происходили задержки поездов, самая большая из них составила 7 часов.
"В течение дня 14 поездов пришли с опозданиями, максимальная задержка была 7 часов – № 307 с сообщением Джезказган – Астана. Он должен был прибыть в 12:20, но приехал в седьмом часу. Все опоздания связаны с погодными условиями и длились до 19:30", – сообщила начальник сектора по сервису Акмолинского отделения магистральной сети Айман Садвакасова.
Также, по словам сотрудницы, на данный момент с опозданием в полтора часа идет поезд № 43 сообщением Алматы – Костанай, № 673 (Астана – Павлодар) прибыл с задержкой в 20 минут.
Люди атакуют справочную, всех интересует прибытие поездов. Столпотворение и к окну дежурного. Кто-то пытается уточнить прибытие поезда, кто-то узнать, будет ли им выплачена компенсация, так как из-за задержки поезда опоздал на рейс самолета.
При этом сотрудники вокзала просят людей не паниковать. Все необходимые меры по обслуживанию в подобных ситуациях уже приняты.
"Мы возвращаем денежные средства на согласованные поезда – транзитные пассажиры, которые едут с пересадкой с одного поезда на другой. В пути перевозчики ведут работу с пассажирами, будет предоставлена помощь для осуществления кормления грудных детей", – заверила Айман Садвакасова.