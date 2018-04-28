Из-за давления на судью матча "Кайсар" – "Ордабасы" возбуждено уголовное дело

Спорт
Сегодня в Астане состоялось экстренное заседание Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана по факту попытки оказания давления на главного арбитра матча 7 тура Премьер-лиги "Кайсар" – "Ордабасы" неизвестными лицами, передает Sports.kz.
В связи с этим было принято решение о замене главного арбитра матча Алексея Боброва на судью FIFA Дениса Лобашова. По данному факту возбуждено уголовное дело в ДВД Кызылординской области.
28 апреля, 7 тур, "Кайсар" – "Ордабасы":
Судьи: Денис Лобашов, Ринат Якбаров, Торебек Жаксылык.
Резервный судья: Еркен Жантуганов.
Инспектор: Николай Бублинский.
В связи с этим было принято решение о замене главного арбитра матча Алексея Боброва на судью FIFA Дениса Лобашова. По данному факту возбуждено уголовное дело в ДВД Кызылординской области.
28 апреля, 7 тур, "Кайсар" – "Ордабасы":
Судьи: Денис Лобашов, Ринат Якбаров, Торебек Жаксылык.
Резервный судья: Еркен Жантуганов.
Инспектор: Николай Бублинский.