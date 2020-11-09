Из-за денег и власти кипит вражда...

Великий Абай в «Словах назидания» в конце XIX века с горечью описывал стремительные изменения, происходившие в духовно-нравственном облике как богатых, так и бедных казахов. «Степь заполнили воровство и подстрекательство», – писал Абай в Одиннадцатом слове и далее: «Все оказались опутанными липкой паутиной подстрекательства и вовлеченными в воровство и забыли о честном труде. Баи перестали смотреть за скотом, бедняки голодают. Пустыми стали понятия о клятве, дружбе, честности и совести. Когда же наступит конец всему этому? Можно бы пресечь воров, но как укротить богачей, плодящих смутьянов?»

В Третьем слове Абай пытается раскрыть истинные причины негативных человеческих качеств, захлестнувших казахское общест­во, такие, как воровство, коррупция, вероломство, невежество. Он пишет: «Великие мудрецы давно заметили: каждый лентяй труслив и безволен; безвольный же человек всегда труслив и хвастлив; хвастливый – труслив и глуп; а глупый всегда невежественен и бесчестен; из бесчестных выходят жадные, неуживчивые бездарные сущест­ва, никому не нужные на свете». Причину этого Абай видит в отстранении людей от земледелия, торговли, ремесла и науки, в нехватке пастбищ и зимовок. «Если зимовки становятся тесными, начинаем торги с соседями или борьбу: в ход идут кляузы, взятки, сила. Пострадавший же теснит другого соседа или ему уготована судьба изгоя», – с горечью пишет акын, свидетель безрадостных событий.

Усилилось социальное расслое­ние общества, появилось много бедняков, возросла зависть. Абай продолжает: «…Со временем зависть вырвалась наружу, вылилась в открытую борьбу. Мы стали враждовать, драться, делиться на различные партии и, чтобы отстоять свои богатства и пастбища, начали грызться за власть и чины. Никто не остался в стороне от этой лихой круговерти».

Одну из причин деградации общества мыслитель видит в изменении родоплеменного управления, в появлении чинов и градаций власти, например, в появлении должности волостного старшины. Акын не без оснований рассуждает: «На три года выбирается волостной. Первый год пролетает в легких обидах людей, избравших его, во взаимных упреках и заигрываниях. Второй год проходит в борьбе управителя с кандидатом на его место. Третий год тянется в обещаниях и посулах, ибо каждый надеется остаться на месте волостного правителя и на следующий срок. Я вижу, как в этой сутолоке мой народ мельчает с каждым годом и становится все более безнравст­венным».

Ум, честность в наши дни –

Не слишком ценный клад,

Владельцам их

они богатства не сулят.

Поэт сетует, что в степи не хватает умных, порядочных, образованных управителей, способных образумить народ, возродить нравственные ценности и социальную справедливость, вместо этого правят люди, с легкостью переступающие законы чести; на лучших представителей нации возводятся наветы, против них возбуждаются уголовные дела, подбираются лжесвидетели (такая ситуация была и в его жизни). И все это для того, чтобы победить на выборах, выдавить конкурента из предвыборной гонки.

В Сорок четвертом слове акын пишет: «Досадно, когда видишь людей, рвущихся к власти или богатству. Для таких в достижении своей цели все средства хороши. «Когда каждый мнит себя бием, людям тесно на земле; когда народ един со своим вождем, он не сгорит и в огне», – делится народной мудростью Абай в Тридцать девятом слове.

Еще первый казахский педагог Ыбырай Алтынсарин считал, что нравственное воспитание надо начинать в детстве, в школах уделял внимание воспитанию у учащихся гуманности, честного отношения к труду, любви к Родине. Он писал: «Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками».

Абай был бы и рад уважать волостных правителей, но не может, видя их недостойные деяния, ограниченность и примитивизм ума, преклонение перед богатством и вышестоящими чиновниками, пренебрежение чаяниями простых людей. В Двадцать втором слове аксакал вопрошает: «Можно бы почитать биев и волостных правителей, но они получили власть не от Бога. Невозможно уважать тех, кто эту самую власть купил, выпросил или взял силой. Как после этого заставишь себя склонить голову перед такими?»

Абай дает красноречивую характеристику подобным карьеристам в своих стихах:

Ему цена – везде одна!

С начальством угодлив, тих,

Но, ждя наград, вцепиться рад,

Как бешеный пес, в своих…

Он щедрым был, он всех купил,

Чтоб волостным ему стать,

Семь шкур теперь

сдирает зверь,

И внешность –

нутру под стать.

Несмотря на то что в XIX веке в Казахстане все еще сохранялся патриархально-родовой строй и главным мерилом богатства выступал скот, а не деньги, капиталистические ценности и глобализация того времени уже начали формировать новый облик казахской степи. Абай свои­ми глазами видел тлетворное влияние денег, с каждым годом имевших все большее хождение в народе:

Из-за денег и власти

кипит вражда,

Ты бессилен,

а спор ведут господа.

Если накипи этой

не смоешь с себя –

В унижении, в страхе

ты будешь всегда.

В Десятом слове мыслитель приходит к выводу, что быстротечно изобилие, достигнутое гнусными способами, оно оставляет за собой лишь муки, горечь и злобу. Эта фраза должна стать обращением и к нам, потомкам, живущим в сумбурном XXI веке. Не должны мы забывать известную поговорку «Время разбрасывать камни и время их собирать». О том, что за весельем приходит и похмелье, особенно если веселье – за чужой счет.

Описывая свой жизненный опыт в «Словах назидания» и делясь сокровенными мыслями с будущими читателями, Абай невольно описал истоки коррупционного начала в казахском обществе, активно проявившиеся спустя 100 лет и продолжающие победоносное шествие. Абай обратил внимание на реакцию обычных людей на социальную несправедливость, неравномерное распределение богатств, проявления коррупции и произвола, вседозволенность богачей. В Пятом и Сорок четвертом словах мудрец приводит народные цитаты и пишет: «…они жадностью и хитростью накапливают богатства, полагая, что народ не осудит толстосума, превратись он хоть в собаку. Разве не народ сложил такие пословицы: «Кто богат, тот и прав» или «У богатого лик светел, темен он лишь у нищего», «Умеющему дать взятку не страшен и ад», «Берущая рука привыкает и отдавать», «Прав тот, кто владеет добычей», «Кто не почитает богача, тот отвернется и от бога». И вот люди идут на поводу у ложной мысли, считая, что только богатство принесет им славу и почет. Но с общечеловеческой точки зрения, это, конечно, глупо и низменно». По этим мыслям можно понять, что Абай не разделяет «мудрости» этих поговорок, справедливо полагая, что они не принесут добра его народу. По отношению наших современников к этим пословицам можно определить, как по барометру, насколько изменилась психология казахского общества, насколько крепки и глубоки корни коррупции в нем. В свое время Чингиз Айтматов писал: «Если коррупция становится основой отношений между правоохранительными органами и преступным миром, значит, демократия на краю пропасти».

Абай констатирует, что утеряны добрые традиции дедов, почти забыты такие законы, как «Светлый путь» Касым-хана, «Старые истины» Есим-хана, «Семь сводов законов» Тауке-хана.

Что касается коррупции, в том числе и современной, то можно сделать вывод, что для человека как социального существа и в то же время глубоко индивидуального на первое место выходит его «Эго» – личность, индивидуальность, своя рубашка и свой желудок, а не чужой. Поэтому корни коррупции глубоко уходят в квинтэссенцию Человека как существа, наделенного разумом и свободной волей, и контролировать эти корни могут лишь законы государственные или внутренняя высокая мораль и его стальной стержень. Когда же и то и другое дают сбой, то корни превращаются в некое могучее древо, и тогда без землетрясений падают дома и мосты, прорываются дамбы и водная стихия крушит дома и людей на своем пути.

Таким образом, коррупция – это когда нескольким людям или группе лиц хорошо, а другим плохо, в том числе и государству.

19 августа 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции, на котором отметил, что безопас­ность страны и благополучие народа зависят от реализации системных и эффективных мер в борьбе с коррупцией. «Коррупция может глубоко проникнуть в наше общество и стать повседневным явлением. Это главная проблема», – резюмировал Глава государства. Президент убежден, что антикоррупционной деятельности необходимо придать новый импульс по всем направлениям. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

Коррупция – это зло и враг всего человечества, но победа окончательная и бесповоротная всецело зависит от нас, прежде всего от простых людей, как городских жителей, так и тружеников села, от учителей, врачей, ученых, работников сферы услуг. Общими усилиями, включив коллективное прогрессивное сознание и волю, взяв на вооружение передовые, информационные технологии, человечеству вполне по силам раз и навсегда избавиться от негативных явлений в обществе и в этом ориентиром для нас должны служить мысли и рассуждения просветителя Абая. Проблемы, затронутые в размышлениях Абая в конце XIX века, волнуют общество и в XXI веке.